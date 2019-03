Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Sie erhellen die dunklen Straßen und begleiten die Menschen auf ihrem Fußweg nach Hause - die Straßenlaternen. Vor allem in den Wintermonaten verbrauchen sie viel Strom. Doch niemand sieht, dass die Lampen dank "grüner Energie" leuchten. Bad Rappenau setzt bei ihrer Straßenbeleuchtung und in städtischen Einrichtungen wie dem Rathaus, der Leichenhalle und der Kläranlage sowie dem Pumpwerk in Heinsheim auf Strom aus erneuerbaren Energien. Auch im Stadtsäckel hat der Ökostrom kaum Auswirkungen. Im Vergleich zum Normalstrom liegt der Preis bei über 3,25 Millionen geplanten Kilowattstunden nur um etwa 7300 Euro höher - bei rund 727.000 Euro.

Der Gemeinderat hat sich bei seiner Sitzung im Januar mit 23 Ja-Stimmen für die Nutzung von Ökostrom ausgesprochen. Einstimmig beschlossen wurde darüber hinaus auch, dass die Kurstadt künftig dauerhaft an den Bündelausschreibungen der GT-service Dienstleistungsgesellschaft teilnimmt.

Rund 600 bis 700 Kommunen in ganz Baden-Württemberg sind voraussichtlich Teil der Bündelausschreibung, wie Unternehmenssprecherin Elke Kindermann auf RNZ-Nachfrage mitteilt. "Das ist dann eine mittelgroße Ausschreibung." Die Menge an Kommunen erzeuge einen Wettbewerb, der auch für die Bieter interessant sei. "Wettbewerb führt zu einem wirtschaftlichen Ergebnis", meinte Kindermann. Zudem biete die GT-service den Kommunen eine vergaberechtssichere Ausschreibung, und der Aufwand für die Teilnehmer reduziere sich deutlich.

"Wir wissen nie, wie es vorher ausgeht. Es ist auch ein bisschen ins Blaue hinein", erklärte Hauptamtsleiter Wolfgang Franke im Gespräch mit dieser Zeitung. Es sei aber "auf jeden Fall günstiger" als eine Einzelausschreibung. Zudem sei diese "nicht so einfach aus dem Ärmel zu schütteln".

Für Ralf Kochendörfer (CDU) nimmt die Stadt in puncto Ökostrom eine Vorbildfunktion ein - bei vergleichsweise geringen Mehrkosten. Wie Kindermann erklärte, liege der Preis für Ökostrom zwischen 0,2 und 0,5 Cent pro Kilowattstunde höher. Ökostrom sei im Vergleich zu Normalstrom auch mal günstiger gewesen.

Die SPD-Fraktion wollte die Vorreiterrolle der Stadt weiter ausbauen, indem die Einrichtungen und die Straßenbeleuchtung allesamt mit Ökostrom und einer verbundenen Neuanlagenquote beliefert werden. Das heißt, dass ein Drittel der Anlagen, aus denen der Strom kommt, nicht älter als sechs und ein Drittel nicht älter als zwölf Jahre sein dürfen. "So werden die Stromanbieter gezwungen, in ihre Anlagen zu investieren", sagte Stadtkämmerin Tanja Schulz. Bisher ist die Neuanlagenquote nur für den Strom im Rathaus vorgesehen. Die Mehrkosten seien mit rund 3000 Euro "verschwindend gering", führte GAL-Sprecher Robin Müller aus. Man müsse mit gutem Beispiel voran gehen und könne nur so auch die Klimaziele erreichen.

Gegenwind bekam der Antrag von den Freien Wählern und der CDU. "Es ist nicht sinnvoll, überall Ökostrom zu nutzen", meinte FW-Sprecher Bernd Hofmann. "Wenn jede Kommune das macht - wo kommt dann der Strom her?" Schließlich wurde der Antrag, komplett auf Ökostrom mit Neuanlagenquote umzustellen, bei 14 Ja- und 14 Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung abgelehnt.

"Das Thema wurde schon immer kontrovers diskutiert", blickte Hauptamtsleiter Franke zurück. Für ihn ist das Rathaus "ein Vorzeigeobjekt". Mit dem Ökostrom setzte die Stadt ein "grünes" Zeichen. Doch die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien reiche nicht aus, man solle auch Strom sparen, wo man es könne. "Wenn die Sonne scheint, brauche ich mein Licht im Büro nicht", sagt Franke. Die Gebäudeverwaltung weise darauf hin, wo man Strom einsparen könne, doch es ist "jeder gefordert mitzumachen". Beim Neu- und Umbau sowie bei Sanierungen achte man darauf, dass man energiesparende Materialien einsetzt.

So wurde die Straßenbeleuchtung, die mit 1,2 Millionen Kilowattstunden die größten Verbraucher des Ökostroms in der Planung sind, bereits zu großen Teilen auf LED umgestellt. "Wenn man das nicht macht, steigen die Kosten immer weiter." Man habe das technisch Mögliche umgesetzt. So ging in gewissen Gebieten ab einer bestimmten Uhrzeit jede zweite Laterne aus. Der vor Jahren von der ÖdP eingebrachte Vorschlag, in Wohngebieten das Licht komplett auszuschalten, gehe schon aus Sicherheitsgründen zu weit.

Städtische Fotovoltaik-Anlagen, deren Strom Bad Rappenau ins eigene Netz einspeisen könnte, gibt es nicht. Dafür müsste die Stadt laut Franke erst ein Unternehmen anmelden. Bisher werden Dachflächen an Unternehmer vermietet. "Der Aufwand als Vermieter ist leichter zu händeln." Bei den Pachteinnahmen komme auch "etwas zusammen", und es sei "besser als es selbst zu betreiben".