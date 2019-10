Regina Huwald schlüpft als Märchenerzählerin gerne in die Rolle von Freya vom Sonnenwort. Nun bietet sie eine Ausbildung zur Märchenerzählerin an. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. In der Welt der Brüder Grimm und von Hans Christian Andersen & Co. ist sie zuhause: Regina Huwald. Die 62-jährige Wahl-Bad Rappenauerin ist passionierte Märchenerzählerin. Verkleidet in ihrem Gewand, macht sie als Freya vom Sonnenwort jede Geschichte mit ihrer Stimme, ihren Requisiten und mit Musik lebendig. Nun bietet sie ab Ende Oktober eine Ausbildung zur Märchenerzählerin an und möchte damit ihre Erfahrung und ihr Wissen weitergeben. "Ich möchte, dass Märchen als Kulturgut erhalten bleiben", sagt sie.

Das Feuer für die Geschichten wurde bei ihr nach der Geburt ihrer ersten Tochter vor mehr als 40 Jahren entfacht. "Damals habe ich ihr mit selbst gemachten Puppen Märchen vorgespielt", blickt Huwald zurück. Besonders beliebt sei "Rapunzel" gewesen. Die Puppen von damals habe sie noch heute, sagt sie. Auch der weitere Nachwuchs, der heute 39 und 35 Jahre alt ist, erfreute sich im Kindesalter der regelmäßigen Märchenstunden. Heutzutage nimmt die vierfache Oma, die allergisch auf die Bezeichnung "Märchentante" reagiert, ihre Enkel regelmäßig mit auf eine Reise in eine andere Welt. "Sie sind total begeistert, dass ich etwas mache, das mich so anspricht", freut sich Huwald über die Rückendeckung ihrer Familie.

Die bald startende Ausbildung ist bei Weitem nicht alles, was die pensionierte Beamtin im Repertoire hat. So bietet sie regelmäßig ein so genanntes "Waldbaden" an oder lädt zu "Entspannen mit Märchen" in ihr Wohnzimmer ein. Der nächste dieser Abende findet am 6. Dezember unter dem Titel "Sterne vom Himmel" statt. Darüber hinaus kooperiert sie mit dem Verein "Waldnetzwerk" und organisiert auch für diesen so manche Veranstaltung.

Den Weg in die Professionalität hat die gebürtige Heilbronnerin, deren Lieblingsmärchen "Prinzessin Mäusehaut" der Brüder Grimm ist, allerdings erst vor wenigen Jahren gewagt. Nachdem sie eine Weile in Norddeutschland gelebt hatte, begann sie eine Ausbildung zur Märchenerzählerin im Märchenhof "Rosenrot" in Puls in Schleswig-Holstein. "Das hat mich aber nicht abgeholt", sagt Huwald. Nach einem Tipp von Eva Kern-Horsch vom Balsam-Märchenteam aus Bad Rappenau unternahm sie 2016 in Rastatt einen zweiten Versuch.

Erfahrungen, Eindrücke und Elemente aus dieser Zeit fließen auch in die Ausbildung ein, die Huwald nun anbietet. Zudem möchte sie dem Ganzen "eine persönliche Note geben". Schon am ersten Wochenende sollen die Teilnehmerinnen - bislang haben sich sechs Frauen angemeldet, eine reist dafür sogar aus Österreich an - erste Märchen vortragen.

Das Grundgerüst der Ausbildung stehe, aber es komme auch darauf an, welche Typen die Teilnehmerinnen sind, beispielsweise ob sie eher schüchtern oder extrovertiert sind. "Das ist auch für mich spannend." Sie selbst habe früher sogar Angst gehabt, vor Publikum aufzutreten. Mit der Zeit habe das aber abgenommen. "Die Frauen gehen aus der Ausbildung nicht so heraus, wie sie reinkamen", sagt Huwald, und meint damit, dass sich durch Arbeit mit Märchen auch die Sicht auf manche Dinge ändern könne.

Über zwölf Monate verteilt, kommen die Frauen zu sechs Wochenendkursen zusammen. So stehen das Lernen von Texten sowie das Aufspüren von Lebensweisheiten der Märchen ebenso auf dem Lehrplan wie die Deutung und der psychologische Hintergrund der Märchen sowie die Wirkung von Sprache und Gestik beim Erzählen. "Es ist wichtig, dass jede Frau einen eigenen Stil entwickelt", sagt Huwald. Das beinhaltet sowohl die Kleidung als auch die Art des Erzählens. Darüber hinaus zeigt sie den Teilnehmerinnen, wie sie durch kreatives Gestalten mit Licht, Farbe, Märchenwolle und Naturmaterialien die Geschichten lebendig werden lässt. Am Ende der Ausbildung soll es am Samstag, 24. Oktober 2020, einen öffentlichen Auftritt im Wasserschloss geben, bei dem die dann zertifizierten Märchenerzählerinnen das Gelernte ihren Familien, Freunden und weiteren Gästen vorstellen.

Interessierte können sich noch bis zum ersten Seminarwochenende, 25. bis 27. Oktober, anmelden.

Info: www.sonnenwort-märchen.de