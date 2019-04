Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Einmal mehr investiert die Kurstadt in ihre Freizeitangebote im Kurpark. Jetzt bewilligte der Technische Ausschuss einstimmig die Umstrukturierung des Fitnessparcours südlich der Solegärten sowie den Aufbau eines neuen Spielschiffes im Bereich der Mühlbachaue in der Nähe des Salinenstegs. Von den Neuerungen profitieren sowohl Erwachsene wie auch Kinder. Kostenpunkt für beide Vorhaben: rund 115.000 Euro.

Die Fitness-Anlage werde nach Angaben des Oberbürgermeisters Sebastian Frei rege genutzt. Der hohe Verschleiß mache nun eine Neugestaltung des 2010 angelegten Areals notwendig. Zwei der ursprünglich sechs Geräte seien bereits abgebaut worden, weitere zwei seien nicht mehr voll funktionsfähig. "Da gab es einigen Schwund", meinte Frei.

Künftig soll der Parcours in drei Trainingsbereiche eingeteilt werden. Für das Ausdauertraining sieht das neue Konzept, das Tiefbauamts-Mitarbeiterin Olivia Edwards entwickelt hat, drei Geräte vor. Neben einem Ganzkörpertrainer, einem sogenannten Crosstrainer, sollen auch ein Sitzfahrrad und ein Beintrainer installiert werden.

Ein Brustmuskel- und ein Rückenmuskeltrainer sowie ein Rückenmassage-Gerät sollen den Bereich "Trainingsgeräte" abdecken. Das Gebiet "Freies Training" soll durch einen Balanciertrainer und eine Calisthenic-Anlage gestaltet werden. Letzteres erfreue sich laut Edwards bei jungen Erwachsenen immer höherer Beliebtheit.

"Wir wollen eine Stadt sein, in der man zur Gesundheit zurückfinden und sie erhalten kann", sagte OB Frei. "Das passt gut in den Salinenpark." Am Dienstag wurde der Auftrag an die Firma Playfit aus Hamburg vergeben. Die Geräte kosten mehr als 39.000 Euro. Weitere 26.000 Euro fallen für Vorarbeiten sowie Materialkosten für Fallschutzmatten und Pflaster an. Die Stadt rechnet mit einer Lieferzeit von vier bis fünf Wochen.

Mehr Geduld müssen hingegen Familien beweisen. Erst im Oktober soll das Spielschiff geliefert und aufgebaut werden. "Ich bin enttäuscht, dass es sich bei den Lieferzeiten zieht", meinte Olivia Edwards. Rund 50.000 Euro lässt sich die Stadt den neuen Kleinkindbereich kosten. Bis vor Kurzem bestand dieser noch aus farbigen Holzkisten, die "bereits abgebaut" worden seien.

Eine Reparatur der maroden und zusätzlich von Vandalen beschädigten Kisten sei unverhältnismäßig gewesen. Zudem habe man bei der jüngsten Spielplatzumfrage vermehrt die Info bekommen, dass es im Kurpark zu wenig Spielmöglichkeiten gebe, erklärte Edwards.

Das Spielschiff als neue Attraktion sei "ideal". Zum einen könne man den noch vorhandenen Sandkasten weiter nutzen, zum anderen biete das Schiff etliche Funktionen. "Es gibt viele Möglichkeiten für U3-Kinder bis zum Schulalter", sagte Edwards. So könnten die Jüngsten Rutschen, Klettern, Balancieren und vieles mehr. Neben einer Kletterwand und einer Strickleiter gibt es beispielsweise auch eine Dschungelbrücke, ein Fernrohr, ein Steuerrad oder einen Sandaufzug mit Eimern. Hinzu kommen zahlreich Versteckmöglichkeiten.

"Es passt da hin", war sich Michael Jung (SPD) sicher. "Früher hat uns der Mühlbach zum Spielen gereicht. Ich finde das toll. Wir hätten das früher auch gern gehabt", sagt Rüdiger Winter (FW). Darauf bezogen wollte Sonja Hocher (GAL) wissen, ob künftig auch Wasserspielgeräte eingeplant sind. Diese seien laut Edwards allerdings zu aufwendig. Man müsse entweder sicherstellen, dass Kinder an einer Pumpe kein Wasser trinken können, oder Trinkwasserqualität gewährleisten. "Es ist schwierig", bedauerte die Tiefbauamtsleiterin.