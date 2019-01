Von Angela Portner

Bad Rappenau. Feine Tropfen rieseln durch die kahlen Baumkronen des Zeitwaldes. Das Wetter an diesem Sonntagmorgen ist nasskalt und ungemütlich, der Himmel trübgrau. Nur ganz selten ziehen kleine Vogelschwärme vorbei. Es ist Zähltag für die Wintervögel. Eine ganze Stunde liegen die Mitglieder des Naturschutzbundes östlicher Kraichgau mit ihren Ferngläsern auf der Lauer und lassen die Augen aufmerksam über die kahlen Äste wandern. Ein paar hungrige Blaumeisen flattern um die Futtersäulen, entdecken an den Zweigen einen fetten Körnerknödel und lassen es sich schmecken.

Wie ein Fünfsternelokal seien die Futterstellen für die Vögel, erklärt Franz Schirmer: "Besonders die Meisen sind echte Feinschmecker." Deshalb sorgen die Mitglieder dafür, dass die länglichen Futtersäulen und Holzkästen immer gut gefüllt sind. Für die Arten, die ihr Essen lieber nahe am Boden holen, wurden im Naturgarten flache Stiegen aufgestellt. Besonders im Winter brauchen die trällernden Piepmätze einen reichhaltig gedeckten Tisch, denn sie müssen ihre Körpertemperatur immer auf 40 Grad bringen. Dafür benötigen sie jede Menge Energie. Die etwas größeren Vögel wie Kleiber und Buntspechte bevorzugen deshalb gehaltvolle Erdnüsse, kleinere Vogelarten sind schon mit Sonnenblumenkernen oder Pflanzensamen zufrieden.

"Dieses Jahr sieht es gut aus", sagt Adalbert Schmezer. Viel weniger Futter als in den Vorjahren habe man benötigt. Der heiße, trockene Sommer hat den Vögeln ein breites Angebot an Leckereien beschert. Die Obstbäume haben reichlich Früchte abgeworfen. Das wiederum hat zahlreiche Insekten angelockt. Da konnte sich das fliegende Kleinfedervieh monatelang so richtig den Bauch vollschlagen und auch den Nachwuchs ausreichend versorgen. Dass die Naturfreunde trotzdem ganzjährig Futter bereitstellen, liegt daran, dass sich der natürliche Nahrungsraum durch Überdüngung und Monokultur dramatisch verändert hat und die Tiere deswegen nicht mehr ausreichend Nahrung finden.

Die Empfehlung kommt vom international anerkannten Vogelexperten Professor Peter Berthold, der darauf hinweist, dass die Insektenpopulation um mehr als 30 Prozent zurückgegangen ist. Doch gerade das Lebendfutter wird vom Nachwuchs zwingend gebraucht, um gesund und kräftig heranwachsen zu können. Eine Ganzjahresfütterung würde den Eltern zusätzliche Bruten erlauben. Dass man den Tieren so die eigene Nahrungssuche abgewöhnt ist längst widerlegt, denn sie ist ein natürlicher Trieb der Vögel. Wichtig ist, dass die Tiere zu den verschiedenen Jahreszeiten auch unterschiedliche Nahrung benötigen. Besonders nach dem harten, nahrungsarmen Winter brauchen sie energiereiches, fettes Futter, das leicht verdaulich ist. Sommerfutter wird mit getrockneten Insekten und Beeren angereichert, im Herbst dürfen es gern Haferflocken und Obst sein, die schnelle Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralien liefern.

"Subjektiv war es weniger als im Vorjahr", berichtet die Vorsitzende des Ortsverbandes Adrienne Schmezer nach der Zählung. Fünf Mitglieder haben sich an zwei Standorten platziert. Besonders betrübt waren die Naturschützer, dass keine Amsel und auch kein Erlenzeisig gesichtet werden konnte. Dafür konnten mehrere Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen, Grünfink, Kleiber und Eichelhäher erfasst werden.

An der Zählung, die mehrmals jährlich stattfindet, können sich auch Privatpersonen beteiligen. Dabei ist es unerheblich, wo die Zählung stattfindet. Das kann der eigene Garten, ein Park oder Balkon sein. Die Ergebnisse können anschließend telefonisch oder im Internet an die Bundesnaturschutzbehörde in Berlin übermittelt werden.

Info: Informationen, Termine und Zählformulare unter www.nabu.de