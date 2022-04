Bad Rappenau. (rnz) In den vergangenen Tagen sind der Stadtverwaltung Bad Rappenau mehrere Vandalismusschäden im Stadtgebiet sowie im Ortsteil Heinsheim gemeldet worden. Um weiteren Beschädigungen vorzubeugen, hat die Stadt nun wieder einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, der ab 1. Mai an den Wochenenden nachts auf Streife geht.

Der Verwaltung zufolge wurde in der Kernstadt bei der Grundschule mit Hackschnitzeln gezündelt, und beim Spielplatz "Seewiese" (beim Rathaus) wurden mehrere Schmierereien festgestellt, darunter auch Hakenkreuze und ähnliche Symbole. Bei der Grundschule in Heinsheim wurde ein Klettergerüst mit einem Messer "bearbeitet". Diese Beschädigungen seien nicht nur ärgerlich und teilweise auch gefährlich für diejenigen, die die Geräte und Anlagen gerne nutzen möchten, sondern auch teuer in der Beseitigung, heißt es in einem Schreiben der Stadt, in dem außerdem hervorgehoben wird, dass die Reparaturkosten immer wieder zulasten der Allgemeinheit gehen.

Das Tiefbauamt nimmt Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 07264 / 922444 oder per E-Mail an stadt@badrappenau.de entgegen.