In ihren roten Jacken sind sie kaum zu übersehen: Karin Neukam-Völz (links) und Helmut Bauer gehören zu den Nachtwanderern, die in Bad Rappenau mit Jugendlichen ins Gespräch kommen wollen. Es werden händeringend weitere Mitstreiter gesucht. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Scheitert das Nachwanderer-Projekt am geringen Interesse? Wenn’s nach Initiator Rüdiger Auer geht, auf keinen Fall: "So schnell geben wir nicht auf", gibt sich der ehemalige Stadtrat optimistisch. Zwischen 16 und 20 Personen, die der Nachtwanderer-Truppe beitreten sollten, hatte Auer im Vorfeld als Ziel ausgegeben. Nur sieben Engagierte - darunter fünf Personen, die bereits zwischen 2010 und 2014 als Nachtwanderer aktiv waren - sind der Einladung zur Informationsveranstaltung im Ratssaal des Rathauses gefolgt. Eine maue Resonanz.

Sibylle Schlichtmann war eines der beiden neuen Gesichter. Sie habe schon früher oft von den Nachtwanderern gehört, und sei zufällig auf die Info-Veranstaltung aufmerksam geworden. "Ich habe mich immer dafür interessiert, was sie machen. Auch dafür, mitzumachen." Sie ist Mutter und habe daher einen gewissen Zugang zu Jugendlichen. "Ich habe Verständnis, weil ich es tagtäglich erlebe."

Dass so wenig Menschen an dem Projekt Interesse zeigten, hat Rüdiger Auer enttäuscht. "Das ist ein gesellschaftliches Problem. Jeder schimpft nur, aber keiner will etwas machen", konstatierte er. Er sieht die Nachtwanderer auch als Chance für Neubürger, sich in die Gemeinschaft zu integrieren. "So können sie die Stadt kennenlernen." Ebenso entstünden in der Gruppe Freundschaften. Der engagierte Babstadter will aber nicht aufgeben. Über die sozialen Netzwerke und persönliche Kontakte will er einen weiteren Aufruf starten. Zwei Personen habe er noch in petto. "Vielleicht laufen wir zunächst nur einmal im Monat - mal schauen", sagte Auer.

"Desinteresse und Gleichgültigkeit sind die ersten Formen der Gewalt", zitierte Peter Lorenz mit Blick auf die verschwindend geringe Teilnehmerzahl Mahatma Ghandi. Der Heilbronner Polizeibeamte hielt einen kurzen Exkurs darüber, was ein Nachtwanderer im Ernstfall einer beobachteten Straftat eines Jugendlichen darf und was nicht. Er beschrieb das Projekt als "ein tolles Ansinnen" und hoffe, dass sich noch Menschen finden, die sich einsetzen. Denn die Ehrenamtlichen gäben Jugendlichen das mit, was sie bei den Eltern nicht mehr lernten.

Die Nachtwanderer sind keine Bürgerwehr, kein Elternersatz und auch keine Sozialarbeiter. Sie sind Männer und Frauen, die Spaß daran haben, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Es gehe darum "ein Vertrauensverhältnis aufzubauen" und dem Nachwuchs auch "ein offenes Ohr zu bieten". "Und darum, Spaß zu haben", meinte Mitstreiterin Karin Neukam-Völz. Für Auer sei es "sinnvoller, sich für die Jugendlichen zu engagieren" als auf der Couch zu liegen. Oberbürgermeister Sebastian Frei sprach von "Zivilcourage in purster Form".

Bereits vor einigen Jahren besuchten die Nachtwanderer jeden Samstag ab 22 Uhr die einschlägigen Treffpunkte der Bad Rappenauer Jugendlichen im Kurpark, am Bahnhof oder am Wasserschloss. "Wir haben nie Probleme mit den Jugendlichen gehabt. Wir haben uns mit denen auf Augenhöhe und ohne ausgestreckten Zeigefinger unterhalten. Das hat immer gut funktioniert", blickte Auer zurück. "Es geht auch darum, dass Jung und Alt wieder zusammenkommen und Verständnis füreinander haben", meinte Neukam-Völz.

Info: Interessierte, die sich bei den Nachtwanderern engagieren möchten, können sich unter Telefon 07268/403 oder per E-Mail an juundrueau@t-online.de an Rüdiger Auer wenden.