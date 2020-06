Bad Rappenau. (fsd) Nicht etwa der sintflutartige Regen, sondern ein Überfall auf eine Apotheke in der Bahnhofstraße hat am Mittwochabend ein Großaufgebot der Polizei auf dem Plan gerufen.

Kurz vor Ladenschluss – gegen 18.30 Uhr – hat der Mann mit einer schwarzen Laptoptasche den Verkaufsraum der Apotheke betreten und von der anwesenden Angestellten das Medikament "Alprazolam" gefordert. Noch bevor die Angestellte dem Mann den Hinweis auf die Verschreibungspflicht geben konnte, zeigte dieser der Frau eine Tasche, in der eine schwarze Pistole lag. Die junge Frau händigte daraufhin dem unmaskierten Täter das Medikament aus. Weitere Forderungen wurden nicht gestellt. Nachdem der Unbekannte geflohen war, wurde die Polizei alarmiert.

Die Hintergründe des Überfalls sind einen Tag danach noch unklar. Der Betrieb der Apotheke ging am Donnerstag wie gewohnt weiter. Auskünfte wollten die Angestellten vor Ort jedoch keine geben. "Wir möchten lieber nicht mehr darüber reden", sagt eine von ihnen. Und auch Geschäftsführer Rouven Steeb, der sich nach Polizeiangaben zur Tatzeit ebenfalls noch in der Filiale aufgehalten und den Täter noch flüchten gesehen haben soll, war am Donnerstag für die RNZ nicht zu erreichen.

Die meisten Händler im Umfeld der Apotheke haben von dem Überfall nichts mitbekommen. Viele hatten am Mittwoch ihren freien Tag oder waren zur Tat bereits im Feierabend, sagten sie. Zudem hätten auch ihre Kollegen nichts von einem solchen Vorfall erzählt. Ein Augenzeuge, der mit dem Zug von der Arbeit aus Heilbronn kam, berichtet von einem Großaufgebot der Polizei. Zunächst habe er – wie viele andere im sozialen Netzwerk Facebook auch – gedacht, dass die Bank neben der Apotheke überfallen worden sei. "Da bekommt man schon Angst. Ich hoffe, der Betroffenen geht es gut."

Zu einem möglichen Motiv wollten sich Polizeisprecher Frank Belz auf RNZ-Nachfrage nicht äußern. Dennoch stellt sich vielen die Frage, was in einem Menschen vor, der mit Waffengewalt ein Medikament fordert? Wollte er sich mit der räuberischen Erpressung, wie der Tatbestand von der Polizei genannt wird, vor einer größeren Tat schützen? Das verschreibungspflichtige "Alprazolam" wird zur Behandlung von Angst- und Spannungszuständen verwendet, hat aber, wie viele Benzodiazepin-Derivaten, auch Depression als häufig auftretende Nebenwirkung. Ist der Täter psychisch erkrankt oder alkoholsüchtig, und war er am Mittwochabend überhaupt zurechnungsfähig, wenn er die Tat unmaskiert begeht?

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen und sucht mithilfe einer Täterbeschreibung nach Zeugen. Der Unbekannte soll 20 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Darüber hinaus hat er dunkelblonde Haare und spricht akzentfreies Deutsch. Bei der Tat war der Gesuchte mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Mütze aus gewebtem Stoff bekleidet. Zudem hatte er schwarz-graue Winterhandschuhe, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07131 / 1044444 zu melden.

Update: Donnerstag, 18. Juni 2020, 13.37 Uhr

