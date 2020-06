Bad Rappenau. (pol/gin) Ein Unbekannter erpresste am Mittwochabend die Herausgabe eines Medikamentes in einer Apotheke in der Bad Rappenauer Bahnhofstraße, indem er eine Schusswaffe vorzeigte.

Kurz vor 18.30 Uhr betrat der Mann nach Angaben der Polizei mit einer schwarzen Laptoptasche den Verkaufsraum der Apotheke und forderte von einer Angestellten das Medikament "Alprazolam", das zur Behandlung von Angst- und Spannungszuständen verwendet wird.

Noch bevor die Angestellte dem Mann auf die Verschreibungspflicht hinweisen konnte, zeigte dieser der Frau den Inhalt der mitgeführten Tasche. Dort lag eine schwarze Pistole. Die junge Frau händigte dem unmaskierten Tatverdächtigen das Medikament aus. Weitere Forderungen wurden nicht gestellt.

Der dunkelblonde Mann soll 20 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Seine Figur wurde als normal bis sportlich beschrieben. Er soll eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe getragen haben sowie schwarze oder graue sportliche Winterhandschuhe und eine schwarze Mütze aus gewebtem Stoff mit breiterem Umschlag. Deutsch sprach er laut Zeugin ohne jeden Akzent.

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Medikament oder der Person geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07131/104 4444 melden.