Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Mit Marilyn Monroe, Esther Williams, Brigitte Bardot und Ursula Andress werden im weltweit ersten Museum für Bademode – dem "BikiniArtMuseum" (BAM) – bereits zahlreiche mediale Größen der Film- und Modegeschichte präsentiert. Bis zum 31. Januar 2022 wird nun eine weitere namhafte Schauspielerin für einen Hauch Hollywood-Flair in der Kurstadt sorgen. Denn die am Freitag neu eröffnete Sonderausstellung widmet sich dem Leben und Wirken der Ikone Marlene Dietrich.

Doch warum widmet das BAM ausgerechnet ihr eine Sonderausstellung? "Es gibt einige Punkte in ihrer Biografie, die eine Auseinandersetzung mit ihrer Person nahezu herausfordern", betont Kulturwissenschaftlerin Alexandra Regiert. Zum einen sei sie im Sinne des "Woman Power"-Ansatzes des Museums als provokative und unerschrockene "Grande Dame" ihrer Zeit voraus gewesen. Hierbei diente Dietrich vor allem die Mode als skandalträchtiges Medium. "Sie erregte 1930 als rauchende Garconne im Herrenanzug die Gemüter und räkelte sich in für ihre Zeit gewagten Dessous auf der Leinwand", erklärt Regiert.

Zum anderen habe Dietrich auch in politischer Hinsicht Mut und Charakterstärke bewiesen, als sie 1936 hohe Gagen der Nationalsozialisten als Gegnerin der faschistischen Ideologie mit Nachdruck ausschlug und drei Jahre später in die USA emigrierte. "Und während der Zeit des Kalten Krieges avancierte Dietrich zur engagierten Pazifistin", sagt Regiert. "Sie vereint Provokation, Courage, Progressivität und Herz." Und obwohl sie inzwischen seit fast 30 Jahren tot ist, möchte das Museum Erinnerungen an Dietrich wecken und den Gästen ermöglichen, die "bewegten Lebenslinien der Grand Dame nachzuzeichnen".

Auf insgesamt 21 Tafeln der Wanderausstellung der Gedenkhalle Oberhausen können sich die Besucher über die 1901 in Berlin geborene Schauspielerin informieren – beispielsweise über ihre Biografie, ihre Flucht und Emigration in die USA, Ehrungen, die ihr zuteil geworden sind, oder aber auch über ihren Einsatz für die Vereinigten Staaten. Aufgelockert wird die Flut an Informationen mit mehreren Medienstationen. Der Bogen aber zum Bademodenmuseum wird letztendlich auf andere Weise geschlagen. Denn trotz Dietrichs Mode-Affinität existieren kaum Bilder oder Dokumente, die Leidenschaft zum Schwimmen belegen würden. Doch dank einer Leihgabe der Deutschen Kinemathek Berlin ist bis Ende Januar ein weißer Zweiteiler aus Dietrichs Nachlass im BAM zu sehen. Eine zusätzlich zur Verfügung gestellte Fotografie beweist, dass die Filmikone das Modell 1938 an der Cote d’Azur tatsächlich getragen hat.

Den zweiten Höhepunkt der Sonderausstellung hat BAM-Kurator Jürgen Kraft ermöglicht. Sein Schwiegervater Horst Miegel führte in den 1980er-Jahren eine Brieffreundschaft mit Dietrich. Anfang des Jahrzehnts sendete er aus der DDR heraus Briefe an die zu der Zeit in Paris lebende Schauspielerin und schilderte ihr seinen Alltag. Daraufhin habe Dietrich unverzüglich geantwortet und ließ Miegel handsignierte Objekte aus ihrem Besitz zukommen – darunter ihre mit persönlichen Kommentaren versehene Autobiografie. "Ihre deutschen Fans haben sie immer als kühl und unnahbar beschrieben", sagt Regiert. "Desto überraschender war es, dass sie geantwortet hatte und man sie von ihrer menschlichen Seite kennenlernen konnte."

Die Verantwortlichen rund um Museumsdirektor Maximilian Lang sind froh und optimistisch, dass "die lange Durststrecke ein Ende hat". Inzwischen würden die Gästezahlen sowohl im Museum als auch im Hotel wieder steigen. "Auch die Gruppenanfragen nehmen zu. Die Leute kommen aus ihrer Müdigkeit heraus und wollen wieder mehr Kultur erleben."

Dies freut auch Oberbürgermeister Sebastian Frei, der zusammen mit Stadtarchivarin Regina Thies zur Eröffnung gekommen war. Denn die Ausstellung zu einer "schillernden Persönlichkeit" ist eine Co-Produktion zwischen Museum und Stadt. Und sie passe perfekt in das "schillernde Bikinimuseum in der Bademoden-Hauptstadt Bad Rappenau".

Obwohl die Ausstellung zu Marlene Dietrich jetzt erst frisch eröffnet wurde, blickte Lang am Freitag bereits in die Zukunft. So soll es voraussichtlich ab Februar 2022 eine Sonderausstellung zu Elizabeth Taylor. Schon im Rahmen dieser soll dann auch endlich nach mehr als einem Jahr Warten das historische Badekostüm der Schauspielerin, das sie 1957 im Film "Raintree County" getragen hat, in der Kurstadt präsentiert werden. Die BAM-Verantwortlichen haben dieses Exponat im November 2020 für 4000 US-Dollar im Rahmen einer Online-Auktion ersteigert.