Bad Rappenau. (fsd) Im November 2017 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für eine Camping-Anlage mit mehr als 300 Stellplätzen und möglichen hochwertigen Chalets am Stadtrand zwischen Tennisplätzen, Solebohrhäusern der Ludwig-Saline und dem Gewann "Hohenstadter Grund" gefasst. Drei finanzstarke Interessenten sollen damals laut Thomas Krieg, Unternehmensberater bei der Firma Camping Concept, der das Projekt dem Gemeinderat präsentiert hatte, in den Startlöchern gestanden haben. Doch das zwischen vier bis fünf Millionen Euro teure Projekt scheint ins Stocken geraten zu sein. Noch immer befinden sich die Verantwortlichen auf der Suche nach Investoren und vor allem Betreiber.

"Betreiber und Investoren sind nicht einfach zu finden", sagt Dieter Wohlschlegel, Geschäftsführer der Bad Rappenauer Touristik Betriebe (BTB), der den Stein für den Campingtourismus ins Rollen gebracht hatte. Er betont, dass die Suche nicht wegen des Standortes - ohne See, Berge oder einen Bachlauf, an dem man sich entspannen kann - schwer sei, sondern es handle sich um ein "hohe Summe", die investiert werden müsse. "Ein Investor muss sich nicht nur überlegen, ob er in Bad Rappenau investieren möchte, sondern will auch wissen, wer den Campingplatz betreibt." Man könne die Anlage "nicht nebenher" betreuen, sondern nur mit einem 24-Stunden-Management, erklärte Wohlschlegel. Generell tue sich auf dem Markt viel.

Die Interessenten aus 2017 seien noch im Spiel. Jedoch sei Krieg damit beauftragt worden, noch weiter nach Interessenten zu suchen. "Wir haben sie nicht weggestoßen. Es ist noch keine Entscheidung gefallen." Angebissen habe zur Zeit jedoch auch noch keiner. "Wir sehen das Ganze entspannt", sagt der BTB-Geschäftsführer. "Ich hoffe und wünsche mir, dass wir im Frühjahr die Sache angehen. Die Planung steht."

Der Gemeinderat hatte zwar den Grundsatzbeschluss gefasst, wenn aber ein Investor gefunden wird, muss dieser sein Konzept zunächst dem Gremium vorstellen. Geplant sind 300 Standardplätze, eine Wiese soll bis zu 40 Zelten Platz bieten. 18 Mietwohneinheiten, sogenannte Chalets, sollen das Paket abrunden. "Natürlich komfortabler und luxuriöser als eine Baumarkthütte", erklärte Thomas Krieg im November im Gemeinderat.

Im Vollbetrieb der Campinganlage am Stadtrand soll es pro Jahr mindestens 82.000 Übernachtungen geben. Doch bis es so weit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Eine Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes am Kurpark ist hingegen im Hinblick auf die Bundesgartenschau in Heilbronn geplant. Die BTB hofft auf Gäste, die zur Buga mit dem Wohnmobil anreisen, im Kurpark ihr Wohnmobil abstellen, und dann mit der Bahn zur Gartenschau fahren.