Von Falk-Stéphane Dezort und Christian Beck

Bad Rappenau/Kirchardt. "Die Welt ist in Ordnung", hatte der ehemalige Eppinger Revierführer Jens Brockstedt auf seiner Abschiedstour durch die Gemeinderäte im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Eppingen im Mai 2018 im Bezug auf die Kriminalitätsstatistik regelmäßig wiederholt. Die Zahlen seien rückläufig und "nicht übermäßig viel". Doch zuletzt schienen sich die aufsehenerregenden Straftaten in der Kurstadt zu häufen.

Nach einer Schlägerei im Dezember im Umfeld der Diskothek "Malinki", bei der auch Schuss- und Schlagwaffen eingesetzt wurden, wurde kürzlich ein 18-Jähriger festgenommen, der am Bad Rappenauer Bahnhof von einem 14-Jährigen Schutzgeld erpresst haben soll. An einen Drogenring, der aus der Kurstadt heraus agiert, hatte im Mai 2018 noch niemand denken wollen, gab es bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt doch keine Auffälligkeiten.

Doch nach monatelangen Ermittlungen gelang es nun den Heilbronner Rauschgiftfahndern, einen überregional tätigen Rauschgifthändlerring zu zerschlagen. 17 Personen sitzen in Untersuchungshaft. Über 60 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Nachdem eine 27-jährige Frau im April 2018 mit 100 Gramm Kokain im Gepäck bei Walldorf durch die dortige Autobahnfahndung festgenommen worden war, konnte die Heilbronner Kriminalpolizei die Beschaffungs- und Verkaufswege von mehreren Kilogramm Marihuana, einer Vielzahl von Ecstasy-Tabletten, mehreren Kilogramm Amphetamingemisch und Kokain aufdecken. Die Kroatin war mit dem Auftrag unterwegs, Kokain in Frankfurt abzuholen und dies anschließend an einen Empfänger zu übergeben. In der Wohnung der Frau in Kirchardt fanden die Beamten 32 Kilogramm Marihuana auf dem Dachboden, erklärte Polizeisprecher Frank Belz.

Bei den nun folgenden intensiven Ermittlungen der Polizei gerieten schnell ein 38-jähriger Kosovare, ein 32-jähriger Serbe sowie im weiteren Verlauf der Ermittlungen ein 34-jähriger Türke in den Fokus der Ermittler. Diese organisierten die Beschaffung und die Verteilung großer Mengen Marihuana, welches sie von verschiedenen Lieferanten im In- und Ausland erwarben, und verfügten darüber hinaus über einen großen Abnehmerkreis "im Umkreis von 20 Kilometern", wie Belz erklärte. Die zwei ursprünglich vom Balkan stammenden Tatverdächtigen wurden im Zuge einer Rauschgiftbeschaffungsfahrt im Juni 2018 festgenommen. Hierbei wurden weitere 3,8 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Festnahme des Türken erfolgte im Juli 2018 nach der mutmaßlichen Beschaffung von mehreren Kilogramm Marihuana.

Aufgrund von Erkenntnissen von anderen Dienststellen und durch die Auswertung weiterer Beweismittel gelang es den Rauschgiftfahndern im Nachgang gegen mehrere Abnehmer der drei Genannten Folgeverfahren einzuleiten. Die beschuldigten Personen betrieben selbst "einen schwunghaften Rauschgifthandel". Es konnten weitere 4,5 Kilogramm Marihuana, circa 600 Ecstasy-Tabletten sowie circa 80 Gramm Amphetamingemisch beschlagnahmt werden.

In diesem Zusammenhang kam es am 26. August 2018 zu Festnahmen durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei in der Ortsmitte von Fürfeld. Neben den Abnehmern aus dem erst genannten Verfahren gelang es den Ermittlern einen weiteren, überwiegend im Raum Kirchardt und Bad Rappenau agierenden Dealerring zu zerschlagen. "Die Gruppen haben sich gegenseitig versorgt. Es war keine große Bande, sondern zwei parallel agierende Gruppen", erklärte Belz. Fünf weitere Tatverdächtige kamen anschließend in Untersuchungshaft, weitere circa 1,5 Kilogramm Marihuana wurden sichergestellt.

Die im Zuge der Ermittlungen bekannt gewordenen Mengen an verkauftem Rauschgift der einzelnen Tatbeteiligten liegen noch weitaus höher. Inzwischen wurden die beiden Haupttäter wegen Handeltreibens und Einfuhr von Betäubungsmitteln rechtskräftig zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Der 38 Jahre alte Kosovare muss für sechs Jahre und der 32 Jahre alte Serbe für sechs Jahre und drei Monate in Haft.

Doch warum kam es gerade in Kirchardt und Bad Rappenau zu diesem schwunghaften Drogenhandel? Liegt es an der Nähe zur Autobahn? "Es sind sicher Dinge, die mit reinspielen", meinte Frank Belz auf Nachfrage. "Ein Autohof ist eine gute Adresse für Kuriere."

Für Oberbürgermeister Sebastian Frei gibt es anlässlich des Dealerrings und des 18-Jährigen mutmaßlichen Schutzgelderpressers keinen Grund zur Sorge. "Kriminalität gibt es überall. In Bad Rappenau bewegt sie sich auf einem sehr niedrigen Niveau." Der Fahndungserfolg zeige, dass das System des Rechtsstaates funktioniere und man sei froh, dass die Polizei die Taten aufgedeckt habe. "Die Sicherheitslage ist gut. Ich bin mir sicher, die Behörden tun alles, das es so bleibt." In Bezug auf den 18-Jährigen sprach Frei von einem Einzelfall. Es sei kein strukturelles Problem und komme überall und immer mal wieder vor.

"Das Problem ist nicht Kirchardt-spezifisch", findet Kirchardts Bürgermeister Gerd Kreiter. Vielmehr sei Drogenkonsum und der damit verbundene Handel ein gesellschaftliches Problem. Dass in Kirchardt offenbar ein schwunghafter Handel betrieben wurde, bedauert Kreiter und begrüßt es sehr, dass laut Polizei die Dealer festgenommen werden konnten. In der Vergangenheit, beispielsweise vor 15 bis 20 Jahren, galt Kirchardt als polizeibekannte Drehscheibe für Drogen, als Argument für Fahrzeugkontrollen genügten den Ordnungshütern mitunter Kirchardt-Aufkleber auf der Heckscheibe. Doch Kreiter betont: "Kirchardt ist absolut unauffällig in der Kriminalitätsstatistik."

Update: 28. Januar, 18.25 Uhr