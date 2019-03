Von Anjoulih Pawelka

Bad Rappenau-Obergimpern. Erix Remmele, der Ehrensitzungspräsident des OCV, steht auf dem zum DJ-Pult umgebauten Anhänger. Von hier aus hat er die beste Sicht auf das Publikum, das rechts und links der Hauptstraße steht und sehnsüchtig auf den gleich vorbeiziehenden Karnevalsumzug wartet. Remmele ist an diesem Montag DJ, und aus den Lautsprechern tönt in voller Stärke Ballermann-Musik. Passend zum diesjährigen Motto des Obergimperner Carneval-Vereins "d’Brüggehossler": "Somer, Sonne, Schnee und Ski - Gimpern feiert wie noch nie".

Remmele singt mit: "Warum hast du nicht nein gesagt?" Die Stimme des Ehrensitzungspräsidenten ist tief, fast ein wenig rauchig. Derweil wirft Ehrenpräsident Gerd Kritter Bonbons vom Wagen. Das spricht sich rum. Wenige Sekunden später hat sich eine Schar Kinder vor dem Wagen platziert, hebt die Hände in die Luft, jauchzt vor Freude und sammelt in Windeseile die Süßigkeiten ein. Dann unterstützt Kritter Remmele beim Singen. Kritter ist seit 1977 beim OCV, 17 Jahre lang war er Vorstand. Er hat den Verein also mitgeprägt.

Obergimpern, 14.50 Uhr, Sturmtief "Bennet" macht Pause - und die Frisur sitzt. Da waren wohl Hexenkräfte am Werk. Foto: Anjoulih Pawelka

Immer wieder wird die Musik unterbrochen. Dann ruft Remmele ins Mikrofon: "Auf die Gimperner Fasnacht ein dreifaches Brügge...", er hält inne, richtet das Mikrofon gen Publikum und wartet ab. Von der Straße ertönt: "...hossler". Remmele geht auf in seinem Job. Er hat sichtlich Spaß daran, dem Publikum einzuheizen, für Stimmung zu sorgen. "In den Karneval wird man reingeboren", erklärt der Ehrensitzungspräsident. "Das macht einfach Spaß".

Aus den Lautsprechern tönt "Ein Stern, der deinen Namen trägt". Ein paar Lieder später, bei "So ein schöner Tag", dem Fliegerlied von Tim Toupet, ist auch Präsident Olaf Werner, im Hauptberuf Geschäftsführer der Bad Rappenauer Kur- und Klinikverwaltung, in bester Stimmung. Er streckt die Hände in die Luft und tanzt mit. Dabei strahlt er über das ganze Gesicht. Auch auf der Straße tanzen einige Zuschauer. Ein Kind will lieber Zuckerwatte.

Mittlerweile ist der Umzug in vollem Gange. Nicht nur Obergimperner Gruppen machen mit. Aus Heinsheim, Schwarzach oder auch Gundelsheim sind die Karnevalbegeisterten angereist. Da sind Hexen mit aufwendigen Masken zu sehen, jede Menge Garden sowie Matrosen und Hobbits. Jede einzelne Gruppe hält vor Remmeles DJ-Pult an und wird vorgestellt. "Mir gefällt der Umzug super gut", erzählt Matthias Klutz, der sich mit seiner Tochter den Umzug anschaut. "Er ist so schön klein und familiär", meint Klutz. Eigentlich komme er jedes Jahr.

Auf den Straßen sorgten die Guggenmusiker für Stimmung. Foto: Anjoulih Pawelka

Auf der Hauptstraße wird gerade Alkohol in einer Spritzflasche direkt in die Münder der Zuschauer gespritzt. Der Stimmung tut das keinen Abbruch. Für Remmele ist sowohl die Prunksitzung, die am vergangenen Samstag stattfand, wie auch der Umzug der absolute Höhepunkt der Kampagne. "Das ist einfach am Schönsten", erzählt er. Und dann kommt er ein wenig ins Schwärmen. Wenn in Obergimpern Fasching sei, sei das ganze Dorf unterwegs.

Sowohl Remmele als auch Kritter sind sehr zufrieden mit dem diesjährigen Umzug. Wie immer habe das Wetter gut mitgespielt, sagt Erix Remmele. Und das, obwohl sich Sturmtief "Bennet" an diesem Tag auch über dem Kraichgau austobte. Aber in Obergimpern wehte es nur kurz vor, und dann wieder nach dem Umzug. Und während sich der Tross durch die Straßen schlängelte, zeigte sich sogar die Sonne. Narrendusel.

Auf dem Präsidentenanhänger wird Remmele ein wenig ernst: "Jetzt ist der Umzug rum, und wir warten schon wieder auf den Nächsten", sagt er, bevor er sich wieder der Musik widmet.