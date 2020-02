Die Arbeiten in der Herbststraße in Bonfeld haben begonnen. Bis November sollen hier der Kanal, die Wasserleitungen sowie der Straßenbelag saniert werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Deutlich später als erhofft, aber vier Wochen früher als gedacht, haben nun die Arbeiten an der Herbststraße im Ortskern von Bonfeld begonnen. Bis voraussichtlich Mitte November sollen die Sanierung der Kanal- und Wasserleitung sowie der Straßenbau andauern. Anschließend sollen dann die Maßnahmen in der Martin-Luther-Straße starten, die bis August 2021 abgeschlossen sein sollen.

Insgesamt mehr als 1,4 Millionen Euro investiert die Kurstadt in den nächsten eineinhalb Jahren in die Baumaßnahme. Allerdings hat die Gemeinde die Kosten nicht allein zu tragen. Rund 640.000 Euro erhält sie aus Fördertöpfen. Die Kosten für die Kanalsanierung – rund 270.000 Euro – trägt ohnehin der Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Mühlbach".

Oberbürgermeister Sebastian Frei erhofft sich von den Arbeiten "eine weitere Aufwertung des Ortskerns". Bereits die Sanierung der Kirchhausener Straße 2017 habe für eine solche Aufwertung gesorgt. Mit dem nun gestarteten Projekt setzte man das Landessanierungsprogramm in diesem Teilort weiter fort und schließe es, abgesehen von einer geplanten Straßensanierung an der Grundschule, ab. Anschließend wolle man sich auch anderen Teilorten wie Obergimpern zuwenden.

Im Zuge der Straßensanierung entsteht an der Ecke zur "Hinteren Dorfstraße" im Schatten eines Kirschbaums auch ein neuer Parkplatz mit sechs Stellflächen, die die angespannte Parkplatzsituation für Anwohner und Besucher eines Restaurants entschärfen soll. Dass es während der Bauarbeiten zunächst aber schwieriger werde, sei ihm klar, betonte Frei. Man habe im Vorfeld das Gespräch mit den Anwohnern gesucht, um die Einschränkung so gering wie möglich zu halten. Angeboten wurde auch eine Bürgerinformationsveranstaltung.

Damit spielte der Rathauschef auch ein wenig auf die nun abgeschlossenen Arbeiten an der B 39 in Fürfeld an. Dort wurden seitens der Anwohner immer wieder Proteste laut. Die Stadt, die nicht Bauträger war, fungierte hier als Vermittlerin zwischen Bürgern und Regierungspräsidium. Der OB wünscht sich, dass eventuelle Beschwerden nun direkt an die Stadtverwaltung oder die Baufirma herangetragen werden und man das Unbehagen nicht über längere Zeit köcheln lässt.

Eigentlich könnten die Bauarbeiten schon in den letzten Zügen oder gar beendet sein. Jedoch machte die lang anhaltende und gute Baukonjunktur der Gemeinde zu schaffen. Im Anschluss an den Maßnahmenbeschluss im November 2018 hatte die Kurstadt die Arbeiten ausgeschrieben.

Dies allerdings ohne Wunschergebnis: Lediglich ein Angebot ging bei den Verantwortlichen ein, und dieses lag mit 1,8 Millionen Euro deutlich über dem Planansatz. "Zu dem Preis wollen wir das nicht umsetzen", sagte Frei damals in der Ratssitzung. "Damit wollen wir auch zeigen, dass es eine Grenze gibt." Daraufhin hatte das Gremium im April 2019 einstimmig beschlossen, die Ausschreibung aufzuheben und es im Sommer erneut zu probieren. Mit Erfolg.

Mit der Haßmersheimer Firma Demirbas habe man laut Haffelder nun einen kompetenten Partner, mit dem die Stadt schon mehrfach zusammengearbeitet habe. Und anders als geplant starteten die Arbeiten nicht erst im März, sondern bereits Anfang Februar. "Ich bin zuversichtlich, dass wir wie geplant fertig werden", sagte Christian Dorn, Geschäftsführer der Baufirma.