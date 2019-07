Bad Rappenau. (fsd) Nach 14 Monaten Ruhe ist in das historische Bahnhofsgebäude wieder vollständig Leben eingekehrt. Nachdem schon die Touristen-Information der Bad Rappenauer Touristik-Betriebe (BTB) im April ihr neues Domizil im verglasten Teil am Bahnsteig 1 bezogen hat, feierte nun auch der "Bahnhof 13", das neue Lokal von Jörg Huster, das nach der Hausnummer benannt ist, seine Eröffnung.

"Die Umsetzung war mit einer langen Anlaufzeit verbunden. Nun haben wir es zum Finale gebracht", blickt Huster zurück. "Am Anfang der Gespräch haben wir das gar nicht machen wollen, sondern wollten nur unsere Ideen einbringen. Erst später kam der Gedanke, es selbst umzusetzen." Etwas mehr als ein Jahr hat es von der ersten Idee bis zur Realisierung gedauert.

In den letzten Wochen arbeitete der Unternehmer mit seinem Team an der Belastungsgrenze. Mit dem "Craft & Bier"-Festival, dem Weindorf oder der Teilnahme am Stadtfest und dem Blacksheep-Festival standen im Wochenrhythmus Großveranstaltungen auf dem Programm. "Die letzten Kartons wurden am Mittag eingeräumt. Wir sind alle komplett am Ende."

Umso erfreuter sei er nun, dass es endlich los gehe. Den "Bahnhof 13" sieht Huster als eine Art Testbühne. Hier wolle er mit einem rollierendem Sortiment bei Feinkost und Wein immer wieder etwas Neues zeigen. Zudem sollen dort Veranstaltungen stattfinden, und die Räumlichkeiten können für einen solchen Zweck auch gemietet werden.

"Als Stadt kann man sich freuen, dass in so einem exponierten Gebäude eine solche Nutzung stattfindet", lobt Oberbürgermeister Sebastian Frei das Zusammenspiel zwischen Huster und BTB. "Wenn man die Räumlichkeiten sieht, war es jede Minute wert, die man zusammengesessen hat." Er wünsche sich, dass der Bahnhof zu einem weiteren Treffpunkt in Bad Rappenau wird.

Darüber hinaus sei er überzeugt, dass sich Gastronomie und Touristen-Information bereichern werden. Da stimmte auch BTB-Chef Dieter Wohlschlegel mit ein. Die Geschäfte könnten sich gegenseitig befruchten. "Bei uns kaufen Sie Tickets, danach trinken Sie noch einen Wein." Mit der Touristen-Information sei ein lang gehegter Wunsch der Bevölkerung in Erfüllung gegangen. "Wir liegen genau dort, wo der Gast ankommt."