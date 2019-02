Bad Rappenau. (fsd) Damit die Kurstadt künftig auch die jüngeren Bürger erreicht, hat die Stadtverwaltung nun eine Präsenz in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram ins Leben gerufen. "Nicht jeder liest das Mitteilungsblatt oder Zeitung. Es ist eine gute Ergänzung", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. "Wir wollen eine neue Zielgruppe für die Kommunalpolitik erreichen."

Die Stadtverwaltung will künftig über die sozialen Kanäle über aktuelle sowie kommunalpolitische Themen informieren, Einblicke in ihre Arbeit geben und zeigen, wie die Verwaltung funktioniert. "Wir erhoffen uns einen besseren Draht zur Bürgerschaft, die bisher nicht so beteiligt sind", erklärte Frei. "Wir haben manches vor."

Unter anderem sollen verschiedene Rubriken erscheinen. Eine von ihnen heißt "Frag’ doch mal den OB". Hierbei sollen Facebook-Nutzer Fragen unter einem sogenannten Post stellen können, die Frei im Anschluss beantwortet. Der Verwaltungschef hofft auf viele "Likes" und geteilte Beiträge, damit möglichst viele Menschen von den neue Möglichkeiten erfahren.

Bisher haben rund 50 Personen die Seite bei Facebook mit "Gefällt-mir" markiert. Da ist noch Luft nach oben. "Einfach reinschauen und ausprobieren", sagte Frei.