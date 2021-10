Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Obergimpern. Die Krebsbachhalle ist in die Jahre gekommen und soll aufwendig saniert werden. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat in seiner Sitzung im Kurhaus am Donnerstag geschlossen gefasst. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rund 4,5 Millionen Euro. "Das ist gewaltig", weiß auch Oberbürgermeister Sebastian Frei.

Aber: die Mängelliste ist lang. Beispielsweise ist der Brandschutz der Halle laut Ratsvorlage in großen Teilen nicht mit der Versammlungsstättenverordnung konform. Zudem besteht bei der technischen Ausstattung des Gebäudes wie Lüftung, Heizungsanlage, Sanitäreinrichtungen und der Elektroinstallation Handlungsbedarf. Darüber hinaus müssen das Dach sowie die Fenster energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Vor diesem Hintergrund hat ein beauftragtes Planungsbüro eine Generalsanierung als zwingend notwendig eingestuft. Punktuelle Maßnahmen seien nicht mehr zielführend.

Bevor OB Frei seinem Gremium das Wort überließ, betonte er, dass er durchaus wisse, dass auch in anderen Stadtteilen wie Fürfeld, Grombach und Babstadt sanierungsbedürftige Hallen stünden. Jedoch sei die Situation in Obergimpern eine andere. Denn die Krebsbachhalle liegt im Gebiet der Ortskernsanierung im Rahmen des Programms "Entwicklung Ländlicher Raum". Somit könne man mit Blick darauf nach dem Investitionspakt Sportstätten Fördermittel für die Hallensanierung abgreifen. Der Rathauschef rechnet mit einem Zuschuss von bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten – immerhin rund 2,7 Millionen Euro.

Daher betonte Frei auch, dass das geplante Vorhaben kein "Goldstandard für alles sein kann". Die geschätzten Kosten von 4,5 Millionen Euro seien "über den dicken Daumen gerechnet", und man bemühe sich, unter diesem Wert zu landen.

Aus dem Ratsrund gab es ausschließlich positive Stimmen zum Vorhaben der Verwaltung. Uwe Basler (Freie Wähler) sprach von einem "glücklichen Umstand", den man sich zunutzemachen könne. Allerdings wecke die Sanierung auch "Begehrlichkeiten der anderen Ortsteile, denen wir nicht gerecht werden können".

Anne-Silke Köhler (CDU) freute sich, dass man nun die Sanierung angehe, denn seitdem sie im Gemeinderat aktiv sei, sei die Halle immer wieder auf der Tagesordnung gestanden. Die Rätin aus Obergimpern betonte: "Die Sanierung ist ziemlich nötig."

Auch Birgit Wacker (Grüne) sieht die Notwendigkeit der Maßnahme und begrüßte das Vorgehen. Jedoch brachte sie noch eine weitere Sanierung ins Spiel. Auch das Obergimperner Lehrschwimmbecken liege im Sanierungsgebiet. "Auch dieses hat eine Ertüchtigung nötig", sagte sie. Dies rechtzeitig zu erledigen, sei vor allem wichtig, weil dem Lehrschwimmbecken in den nächsten Jahren durchaus eine höhere Bedeutung zukommen könnte. Damit spielte Wacker auf den anstehenden Neubau des "Rappsodie"-Bades an. In der Zeit der Arbeiten – sofern das neue Bad am bisherigen Standort realisiert werden soll – könne das Schwimmbecken in Obergimpern als Ausweichort unter anderem für Kurse genutzt werden. Daher bat sie die Verwaltung, zu prüfen, ob das Lehrschwimmbecken nicht auch ins Raster des Investitionspakts Sportstätten falle und man es mit Ländermitteln möglichst kostengünstig sanieren kann.