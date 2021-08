Nach einem Unwetter wurde der Bad Rappenauer Stadtteil Babstadt 2016 großflächig überflutet. Eine Mauer fiel der Last des Wassers zum Opfer. Seither wird am Hochwasserschutz gearbeitet. Archivfoto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Babstadt. Das verheerende Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sorgte vor wenigen Wochen weit über die Landesgrenzen hinaus für Bestürzung, Mitgefühl und Tatendrang beim Wiederaufbau. Auf der ganzen Welt wurde über die Katastrophe, bei der zahlreiche Menschen ihre Existenz oder gar ihr Leben verloren, berichtet. Doch auch vielerorts vor der eigenen Haustür rückte das Thema noch einmal genauer in den Fokus. So auch in der Kurstadt. Denn: Was macht eigentlich der Hochwasserschutz für Babstadt?

Sogenannte Starkregenereignisse nehmen immer mehr zu – auch im Kraichgau. In der Region besonders davon betroffen ist der westliche Bad Rappenauer Stadtteil mit seinen 1100 Einwohnern. Beispielsweise im Mai 2018 liefen nach einem Gewitter zahlreiche Keller voll – und das nicht zum ersten Mal. Bei einem Unwetter war 2016 unter der Wasserlast eine Mauer zusammengestürzt. Mehrere Wohnungen liefen mit Wasser voll.

Um das in Zukunft zu verhindern, hatte man die Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagement-Konzepts in Auftrag gegeben. Das Ergebnis wurde dem Gemeinderat im September 2018 vorgestellt. Als hoch wurde damals das Überflutungsrisiko in den drei Bereichen Hochwasser-Rückhaltebecken (HRB) Hagelhöhe (Nordwesten), Schlosspark (Südwesten), Dammstraße/Feuerwehr (Südosten) eingestuft. So sei das Regenrückhaltebecken "Hagelhöhe" für Hochwasser-Ereignisse zwar ausreichend dimensioniert und könne wie von Dominika Jagiella vom beauftragten Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim vorgeschlagen noch eingeleitetes Wasser der Außengebiete aufnehmen, der Graben am Sportplatz fasse aber das dort einlaufende Wasser nicht, und die Anlage würde infolgedessen überschwemmt. Darüber hinaus ziehe das Wasser an der Schule vorbei in Richtung Zentrum und sorge dort für ein hohes Schadenspotenzial. Die Obergimpernerstraße und der Wiesenweg liefen voll, die Überflutung von Grundstücken und Gebäuden sei die Folge. Bis zu 1,30 Meter hoch stünde hier im Ernstfall das Wasser, sagte die Expertin damals.

Viele Maßnahmen hatte sich das Gremium vor drei Jahren auf die Fahnen geschrieben, doch umgesetzt wurde davon bisher wenig. Grund dafür waren auch zähe Grundstücksverhandlungen zwischen Stadt und Eigentümer für ein geplantes Regenrückhaltebecken "Zehnmorgen" im Südwesten des Ortsteils. Im Oktober 2019 brachte der Gemeinderat den Bau des Beckens auf den Weg – Kosten: rund 800.000 Euro. Damals war man davon ausgegangen, die Arbeiten im Frühjahr 2020 auszuschreiben und Mitte des Jahres mit dem Bau beginnen zu können. Doch es kam anders: Wie Oberbürgermeister Sebastian Frei in der vergangenen Gemeinderatssitzung im Juli nach Anfrage aus dem Gremium öffentlich mitteilte, ist man inzwischen vom Plan, ein Rückhaltebecken zu realisieren, abgerückt. Stattdessen sollen nun zwei Sedimentbecken im Ernstfall für ausreichend Schutz sorgen. Die Stadt ist inzwischen im Besitz des Grundstücks.

"Bei einer Flussgebietsuntersuchung mit wirtschaftlicher Betrachtung kam heraus, dass das Becken nicht wirtschaftlich betrieben werden kann", erklärt Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder jetzt im Gespräch mit der RNZ. Der Vorteil an den Sedimentbecken sei, dass sich der Schlamm, der von den Feldern kommt, hier absetzen kann und das Wasser dem angrenzenden Bach, der wieder freigelegt werden soll, zugeführt werden kann. Dieses Vorhaben habe man nun zur Förderung eingereicht. Haffelder hofft, dass in Kürze eine Genehmigung vorliegt. "Wenn alles gut läuft, können wir in diesem Jahr noch ausschreiben."

Das genaue Fassungsvermögen der Becken ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch unklar, erklärt der Tiefbauamtsleiter. Dies hänge noch von der Prüfung des Landratsamts ab. Zum Vergleich: Das ursprünglich geplante Becken sollte ein Einstauvolumen von rund 7300 Kubikmetern haben.

Aber die Sedimentbecken sind nicht das einzige Vorhaben, das die Kurstadt nun angehen will. Im Schlosspark soll der Graben so vergrößert werden, dass er "ein 100-jähriges Ereignis plus Klimawandel abführen kann", betont Haffelder. Und in der Obergimperner Straße soll die Grabenverdohlung auf 60 Zentimeter im Durchmesser erhöht werden.

Im September soll laut dem Tiefbauamtsleiter im Gemeinderat das Projekt noch einmal vorgestellt und ein entsprechender Maßnahmenbeschluss gefasst werden.