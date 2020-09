Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Das "Rappsodie"-Hallenbad ist eines der Dauerthemen in der Kurstadt. Der Waschbetonbau aus den 1970er-Jahren hat seine besten Tage hinter sich und ist in einem schlechten Zustand. Ein Becken hat sich abgesenkt, Fenster sind kaputt und haben Feuchtigkeit gezogen, und an manchen Stellen tropfte das Salzwasser durch die Decke. Bereits seit einigen Jahren wird hinter verschlossenen Türen über die Zukunft der prestigeträchtigen und für den Status als "Soleheilbad" wichtigen Kureinrichtung diskutiert. In einer Klausurtagung im Oktober 2019 haben Verwaltung und Gemeinderat das Thema stärker in den Fokus gerückt und als Resultat in Zusammenarbeit mit der Kur- und Klinikverwaltung als Betreiberin des Bades ein Gutachten in Auftrag gebeben. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Nach RNZ-Informationen soll das beauftragte renommierte Unternehmen "Altenburg Unternehmensberatung" aus Düsseldorf, das bundesweit zahlreiche Gutachten für Bäder erstellt hat, zu dem Ergebnis gekommen sein, dass ein Abriss und ein Neubau die wirtschaftlichste Lösung und damit nahezu alternativlos ist. Auch weil die Instandhaltungskosten kontinuierlich steigen. "Das Ergebnis ist intern", hielt sich Hochbauamtsleiter Alexander Speer auf Nachfrage bedeckt. Er bestätigte lediglich, dass ein "riesiges Pamphlet" vorliege, in dem "viel drin steckt". Auch er wisse, dass das Bad "in einem schlechten Zustand" sei. Die Machbarkeitsstudie zeige nun, was man daraus machen könne, doch man müsse das auch bezahlen können. Die Gutachter hätten den Bestand genauestens aufgenommen und das Bad auf Herz und Nieren untersucht.

Als die RNZ bereits im vergangenen Januar über einen möglichen Abriss und Neubau an der selben Stelle berichtete, kursierten Gesamtkosten von 32 bis 37 Millionen Euro (Tendenz steigend). Trotz Corona nimmt die Verwaltung das brennende Thema wieder auf die Agenda. "Für uns ist das Rappsodie für die Identität als Kur- und Bäderstadt sehr wichtig. Es ist regional sehr bekannt und hat eine hohe Strahlkraft", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei zu Jahresbeginn im Gespräch mit der RNZ. In den nächsten Tagen sollen offenbar die Mitglieder des Gemeinderats vor der Hallenbad-Öffnung am 1. Oktober durch das Bad geführt werden.

Wann und ob das "Rappsodie" an gleicher Stelle neu gebaut wird, hängt auch von der weiteren Nutzung des benachbarten alten und nun leer stehenden Therapiezentrums ab. Bei einem Abriss des ausgedienten Rundbaus könnte das Bad in diese Richtung erweitert werden, oder es könnten neue, nähergelegene Parkplätze entstehen. Denkbar ist auch ein Neubau an anderer Stelle. Im Raum stand dafür eine Realisierung am östlichen Ende des Kurparks.

Zuletzt wurde im Vorfeld der Landesgartenschau 2008 eine hohe Summe ins "Rappsodie" investiert. Damals flossen insgesamt rund 8,6 Millionen Euro nicht nur in die Kurhaussanierung und in die Kuranlagen, sondern auch in eine Sauna-Landschaft, die dann 2015 für einen Millionenbetrag erweitert wurde.

Schon vor mehr als zehn Jahren gab es Überlegungen, das Hallenbad durch ein modernes Schwimmbad zu ersetzen. Die Kosten für Sauna und Hallenbad wurden damals mit rund 28 Millionen Euro beziffert. Da das Land aber keine weiteren Zuschüsse bewilligte, beließ es die Stadt damals beim Bau der Sauna. Schon während deren Einbau soll es Probleme gegeben haben, das Neue in den Bestand zu integrieren.

Fakt ist, dass in den nächsten Jahren am "Rappsodie" etwas passieren muss. Wohin die Reise letztendlich geht, wird sich womöglich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Eines ist gewiss, das Bad wird noch eine geraume Zeit ein Dauerthema in der Kurstadt sein.