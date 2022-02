Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Einmal mehr investiert die Kurstadt in der Kernstadt für eine intakte Infrastruktur. Bereits 2017 und 2018 wurden die Schillerstraße sowie die Herder- und Oststraße bis zu den Anschlusspunkten mit der Goethestraße saniert. Resultierend aus der vorausgegangenen Bedarfsplanung soll nunmehr die ebenfalls sanierungsbedürftige Goethestraße mit den Teilabschnitten der Herder- und Oststraße erneuert werden.

Wie berichtet, beabsichtigt die Kommune, die Goethestraße ab der Einmündung Heinsheimer Straße bis zum Kreuzungsbereich Herderstraße auf einer Gesamtlänge von rund 500 Metern komplett zu sanieren und die Fahrbahn von fünf auf 5,50 Meter zu verbreitern. Neben der Straße ist auch das Kanalnetz sanierungsbedürftig. Dort seien bei Überprüfungen mehrfach starke bis geringfügige Schäden, teilweise aber auch Senken entdeckt worden, erklärte Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder vor einigen Monaten im Gemeinderat. Die Kanäle sollen jetzt in sogenannter offener Bauweise ausgebessert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann eine weitere Sanierung in geschlossener Weise über die Schachtbauwerke mit einem Roboter erfolgen. "Das hat mit der jetzigen Maßnahme aber nichts zu tun", sagte Haffelder.

Bis zum Juli 2023 Jahres soll die nun begonnene Sanierung in drei Bauabschnitten abgeschlossen sein. Foto: Büro Bioplan

Aufgeteilt wird das jetzige Vorhaben in drei Bauabschnitte, erklärte der Tiefbauamtsleiter jetzt bei einem Vor-Ort-Termin. Demnach beginnen die Arbeiten im östlichen Teil der Goethestraße und auf dem Teilstück der Herderstraße (grüner Bereich). Anschließend rückt die Maßnahme gen Westen, sodass die Oststraße sowie der Kreuzungsbereich mit der Goethestraße saniert werden (orangener Bereich). Und in der letzten Phase des Vorhabens werden die Arbeiten auf dem restlichen Abschnitt bis zum Kreuzungsbereich mit der Heinsheimer Straße erledigt (blauer Bereich). Die Grundstücke sollen außerhalb der Arbeitszeiten der Baufirmen über Schotterrampen weiterhin erreichbar sein.

Aber vor allem im zweiten Bauabschnitt kommt es zu vermehrten Behinderungen für die Anwohner, und auch die Kraichgau-Klinik ist betroffen. "Da wir mit dem neuen Kanal um die Klinik herum müssen, wird die Zufahrt gesperrt werden müssen", führte Haffelder aus und fügte an: "Aber es wird eine Zufahrt über die Fritz-Hagner-Promenade geregelt und auch provisorische Parkplätze für die Patienten geben." Der Bestandskanal unter der Klinik ist mit 30 Zentimetern Durchmesser zu klein und wird nun stillgelegt. Ersatzweise wird um die Einrichtung herum ein neuer Kanal mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern verlegt. Dieser entspreche laut Haffelder wieder den Anforderungen, sodass auch ein bestehendes Hydraulikproblem im Kanalsystem behoben wird.

Voraussichtlich ein halbes Jahre dauert jeder der einzelnen Bauabschnitte, schätzt Bauingenieur Christian Dorn von der ausführenden Firma Demirbas aus Haßmersheim. Demnach sollen die Arbeiten bis Juli 2023 abgeschlossen ein. Die Firma ist in der Kurstadt keine unbekannte, denn sie sanierte bereits die Schillerstraße. "Wir sind froh, dass wir der Firma wieder den Auftrag erteilen konnten", sagte Haffelder. Nun hofft er auf eine gute und komplikationsfreie Zusammenarbeit. "Probleme wird es immer geben, aber dann finden wir auch wieder eine gute Lösung."

Neben den städtischen Arbeiten an der Kanalisation und der Fahrbahndecke wird auch der Wasserzweckverband Versorgungsgruppe Mühlbach sein Leitungsnetz erneuern. Wie Betriebsingenieur Alexander Freygang erklärte, sind davon rund 60 Anschlussleitungen betroffen. Per Notversorgung sind die Haushalte weiterhin ans Netz angeschlossen.

Die Gesamtkosten liegen bei mehr als 3,1 Millionen Euro. Allerdings muss die Stadt diese nicht alleine schultern. Für die Kanal- und Asphaltsanierung sowie Pflasterarbeiten zahlt die Kommune samt Nebenkosten rund 2,5 Millionen Euro. Der Rest entfällt auf den Zweckverband.

Aber auch weitere Firmen nutzen die städtische Sanierungsmaßnahme, um ihr Leitungsnetz zu erneuern. So verlegt die Syna ihre Stromkabel nun unter die Erde, sodass auch die Stromständer zukünftig zurückgebaut werden sollen. Ebenso baut die Firma Bauer Kompost in dem Sanierungsbereich ihr Fernwärmenetz weiter aus. Und auch mit der Deutschen Giganetz GmbH haben die Verantwortlichen in Bezug auf den Glasfaserausbau Kontakt aufgenommen. Zwar werde die Vorvermarktungsquote von 35 Prozent in der Kurstadt womöglich nicht erreicht, der flächendeckende Ausbau könnte aber dennoch kommen (wir haben berichtet).