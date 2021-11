Bad Rappenau-Babstadt. (fsd) Die verheerenden Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sorgte im Sommer weit über die Landesgrenzen hinaus für Bestürzung, Mitgefühl und Tatendrang beim Wiederaufbau. Auf der ganzen Welt wurde über die Katastrophe berichtet, bei der zahlreiche Menschen ihre Existenz oder gar ihr Leben verloren. Doch auch vor der eigenen Haustür rückte das Thema vielerorts noch einmal genauer in den Fokus. So auch in Bad Rappenau. In der Septembersitzung des Gemeinderats wurden für den Hochwasserschutz im Stadtteil Babstadt der Bau von zwei Sedimentbecken beschlossen. Jetzt folgte am Donnerstag auch ein positiver Ratsentscheid zum Bau eines dritten Beckens. Aber warum mit so vielen Wochen Verspätung?

Der Grund dafür war eine Petition, die es der Stadt bisher unmöglich gemacht hatte, das erforderliche Grundstück zu kaufen, erklärt Oberbürgermeister Sebastian Frei dem Gremium und den Zuhörern im Kurhaus. So war man zunächst davon ausgegangen, in einem ersten Schritt die bereits beschlossenen Becken bauen und das dritte anschließend nachziehen zu können. Letzteres soll nun nachgeschaltet werden. Die Überlaufschwellen vom zweiten Becken sowie vom angrenzenden Gewässer sollen so dimensioniert werden, dass das Wasser nur bei stärkeren Fluten überhaupt in dieses dritte Becken fließt. Dieser zusätzliche Rückhalt soll die Sicherheit also weiter erhöhen.

Da das Regierungspräsidium in Stuttgart nun zugunsten der Kommune entschieden habe und man sich auch mit den Eigentümern einig geworden sei, könne man nun beide Abschnitte zusammenlegen und auch mit einem gebündelten Bauauftrag in die Vergabe gehen, sagte Frei. Er rechnet dabei mit wirtschaftlicheren Angeboten, als bei zwei getrennten Vergaben zu erwarten sei.

Laut Kostenberechnung investiert die Kommune voraussichtlich rund 806.000 Euro in den Hochwasserschutz in Babstadt. Der Ort war 2016 und 2018 von erheblichen Unwettern betroffen: Zahlreiche Keller liefen voll, eine Schlossmauer stürzte gar unter dem Druck der Wassermassen ein. Mit Fördermitteln unterstützt wird die Kommune bei dem Vorhaben allerdings nicht, bedauerte der OB. Dennoch sei es "eine dringend gebotene Maßnahme", weshalb man an dem Projekt auf jeden Fall festhalten wolle. "Es besteht kein Zweifel daran, dass wir das brauchen. Wir haben die Bilder vom Hochwasser in Babstadt noch vor Augen."

Laut Frei soll die Maßnahme im Januar öffentlich ausgeschrieben werden. Der Rathauschef rechnet damit, dass bereits im Februar mit dem Bau begonnen werden kann, sodass das Vorhaben bis November 2022 abgeschlossen sein soll.