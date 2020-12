Bad Rappenau-Heinsheim. (fsd) Diskussionen zum Klima- und Naturschutz sind allgegenwärtig. Vor allem in Zeiten des Klimawandels und mit dem stetigen Bestreben, mehr erneuerbare Energien zu produzieren und verwenden, ist das Geschäft mit Bioabfällen größer geworden. Zwischen Zimmerhof und Heinsheim hat sich seit Jahrzehnten die Firma "Bauer Kompost" mit ihren diversen Betriebszweigen entwickelt. Mittlerweile ist die Betriebsfläche für die Produktion und die Lagerung nicht mehr ausreichend, sodass der Betrieb, der im Jahr rund 20.000 Tonnen CO2 einspart und damit dem äquivalent von 2000 Bürgern entspricht, eigenen Angaben zufolge Erweiterungsflächen benötigt. Bereits im Oktober 2019 ist das Unternehmen mit seinem Vorhaben in den Gemeinderat gekommen. Das Gremium fasste damals mehrheitlich den Aufstellungsbeschluss. Der Bebauungsplan konnte im zurückliegenden Juli in die Offenlage gehen. Jetzt stand das Projekt der Biogas-Firma, das auf 3,7 Hektar realisiert werden soll, erneut im Mittelpunkt einer Sitzung.

Genauer gesagt waren zwei Stellungnahmen aus der Offenlage Thema der Ratsdebatte. So hatte CDU-Gemeinderat Manfred Rein als Privatperson angeregt, dass die Zufahrt zum Firmengelände zweispurig ausgebaut werden muss, da das Unternehmen durch eine Vergärungsanlage ihre Kapazität mehr als verdoppelt habe. Zusätzlich werde auch Biomüll aus anderen Landkreisen nach Heinsheim gebracht, weshalb auch deshalb der Verkehr zunehmen würde. Darüber hinaus sei es in diesem Jahr vermehrt zu Behinderungen bis hin zur Blockade der Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen gekommen.

Eine Verkehrszählung im vergangenen September habe ergeben, dass im Schnitt täglich 203 Fahrzeug auf 405 Fahrten die Strecke nutzen, erklärte Oberbürgermeister Sebastian Frei. Eine akute Problemlage auf der 300 Meter langen Erschließungsstraße sei daher nicht erkennbar. Allerdings werde die Stadt abgekoppelt vom Bebauungsplan einen externen Gutachter beauftragen, der sich mit dieser Frage beschäftigen soll, versprach Frei. Sollte dieser eine Notwendigkeit feststellen, "muss der Vorhabenträger das umsetzen".

Eine weitere Stellungnahme bezog sich auf womöglich steigende Emissionsbelastung. Für den Bestand liegen entsprechende Gutachten vor, sagte Frei. Dieses Thema spielt im Bebauungsplan allerdings keine Rolle, sondern werde erst im Genehmigungsverfahren der jeweiligen Anlage vom Regierungspräsidium Stuttgart überprüft.

"Es gibt nichts Neues für die Anwohner und Betroffenen", konstatierte SPD-Gemeinderat Reinhard Künzel. "Der Verkehr ist stark angestiegen. Es sollte auf der gesamten Länge zu einer Straßenverbreiterung kommen." Und in puncto Geruchsbelästigung konnte er als Heinsheimer aus eigener Erfahrung sprechen: "Bei bestem Wetter wird Heinsheim vom Schimmelgeruch belästigt." Darüber hinaus regte Künzel an, dass der Stadtteil am Neckar nicht nur die negativen Seiten des Betriebs zu spüren bekommen sollte, sondern beispielsweise im Baugebiet "Neckarblick" die Fernwärme zur Pflicht wird. Vor allem mit Blick auf das Ölheizungsverbot, das ab 2026 in Kraft treten soll. Denn dann ist der Einbau an die Bedingung gekoppelt, in Erneuerbare Energien zu investieren, zum Beispiel in Solarthermie.