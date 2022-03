Bad Rappenau-Obergimpern. (guz) Nach eigenen Aussagen gut besucht war der Infostand zur Reaktivierung der Krebsbachtalbahn, den die ÖDP in Obergimpern aufgebaut hatte. Viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Ort zeigten ein Interesse an einer Stadtbahn-Anbindung und ließen sich über die Details des Vorhabens und die erwarteten Auswirkungen auf den Ort informieren. Sogar ein kleiner Hingucker wartete auf die Besucher des Standes: Mit einer Playmobil-Bahn wurde die zukünftige Strecke von Neckarbischofsheim über Obergimpern und Babstadt bis zum Bahnhof Bad Rappenau bereits "symbolisch" abgefahren.

"Eine deutliche Mehrheit der Besucher sprach sich für eine Reaktivierung der Krebsbachtalbahn aus", berichtete der Bad Rappenauer ÖDP-Stadtrat Klaus Ries-Müller. Das mag auch daran gelegen haben, dass sich die ÖDP klar für eine Bahn-Reaktivierung mit einem Lückenschluss zur Stadtbahn in Bad Rappenau ausspricht, wie Ries-Müller einräumt.

Umfrage Umfrage Krebsbachtalbahn Ergibt der Ausbau der Krebsbachtalbahn Sinn oder nicht? Ja Nein

Allerdings spiegelt auch die Online-Umfrage, die die Rhein-Neckar-Zeitung am 1. März gestartet hat, diesen Trend wider: An diesem Donnerstag lag die Zustimmung für eine Reaktivierung bei 91,4 Prozent. Bis Redaktionsschluss hatten 266 Teilnehmer für und 25 gegen die Reaktivierung votiert. Die Umfrage läuft noch bis Montag, 18 Uhr.

Die ÖDP will auch ihren Bücherflohmarkt, der an diesem Samstag von 9 bis 14 Uhr in der Bad Rappenauer Fußgängerzone stattfindet, dazu nutzen, weiter kräftig Werbung für das Nahverkehrsprojekt zu machen, und auch die Playmobil-Bahn wird wieder aufgebaut.

Das Nahverkehrsprojekt hat allerdings nicht in allen Anrainerkommunen spontane Begeisterung hervorgerufen. Kritiker sehen neben der hohen Kosten von rund 60 Millionen Euro auch die Gefahr, dass der diskutierte Lückenschluss zwischen Bad Rappenau und Obergimpern wegen der dafür nötigen weiteren Abzweigung auf der eingleisigen Strecke zu mehr Verzögerungen auf der gesamten Strecke führen könnte und bemängeln, dass die Strecke von Obergimpern über Siegelsbach nach Hüffenhardt dann stillgelegt und durch eine Buslinie ersetzt werden würde.

Die Stadtverwaltung Bad Rappenau lädt in der kommenden Woche daher ebenfalls alle Interessierten und insbesondere die Einwohner von Obergimpern und Babstadt ein, sich die Pläne erläutern zu lassen. Die dazu anberaumte Bürgerversammlung findet am Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr in der Krebsbachhalle in Obergimpern statt.