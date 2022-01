Bad Rappenau. (fsd) Der Festwirt Otto Gollerthan steckt voller Ideen. Das beweist der kernige Metzger immer aufs Neue. So auch jetzt mit seinem Glühweindorf im Zeitwald, das einen Ersatz für den abgesagten, traditionellen Glühweinmarkt im Januar darstellen soll. Und zur Eröffnung am Dreikönigstag spielte auch das Wetter mit. Während in den vergangenen Tag graue Wolken und Dauerregen die Szenerie bestimmten, zeigte sich am Donnerstagmittag sogar hin und wieder die Sonne. Und bei vier Grad Celsius übernahm der Glühwein bravourös seine Aufgabe als Wärmebringer.

Zum Auftakt der dreiwöchigen Veranstaltung im kurstädtischen Salinenpark hatte Gollerthan die Stammgäste der Alphornbläser eingeladen, die mit ihrer zünftigen Blasmusik die ersten Eindrücke des Glühweindorfes musikalisch untermalten. Tannenbäume, beheizte Sitzplätze, eine Feuertheke sowie ein Lagerfeuer, beleuchtete Bäume und weitere Illuminationen sorgten vor allem in den dunkleren Stunden des Tages für eine heimelige Atmosphäre.

Diese gefiel auch Antje Schild und ihrem Mann Rüdiger. "Es ist immer schön hier", kamen die beiden ins Schwärmen. Die beiden Neckarsulmer kommen immer gerne in die Kurstadt, um in den Parkanlagen und im Zeitwald gemütliche Stunden zu verbringen. "Man kann einfach ein wenig abschalten und die Zeit genießen", pflichtete dem Ehepaar auch Saskia Schnelle bei.

Corona-bedingt kommt das Glühweindorf allerdings auch mit einer abgespeckten Variante daher. Lange Zeit haben Gollerthan und Bernhard Winkler vom Verein "Die Glühwürmer" gehofft, die Veranstaltung mit Krämermarkt anzubieten, doch die aktuelle Lage machte einen Strich durch die Rechnung. Kurz vor Weihnachten ging die Absage an die Beschicker raus. Nichtsdestotrotz wolle man den Leuten nach dem "Wein und Genuss" und dem "Adventszauber" im Dezember eine Ausflugsmöglichkeit bieten – unter Einhaltung aller Hygieneauflagen. So gilt auf dem Gelände die 2G-plus-Regel, an den Imbissständen zudem Maskenpflicht und eine Einbahnstraßenregelung.

Info: Bis zum 23. Januar hat das Glühweindorf freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Update: Donnerstag, 6. Januar 2022, 18.07 Uhr

Im Zeitwald gibt's ein Glühweindorf

Bad Rappenau. (fsd) Nach einem "Advent im Zeitwald" lädt der Festwirt Otto Gollerthan nun an drei Wochenenden zu seinem "Glühweindorf" auf das Areal im Kurgebiet ein. Wegen der Corona-Auflagen aber nicht wie vorgesehen im großen Rahmen mit Marktständen, Flohmarkt und weiteren bewährten Partnern. Trotzdem kann sich das Angebot mit einer großen Speisenauswahl und Glühweinspezialitäten sehen lassen. Beispielsweise gibt es Angussteak vom Schwenkgrill.

Und für Freunde von Süßspeisen werden Waffelspezialitäten und Germknödel angeboten. Das Ambiente wird in einem reizvollen Lichterglanz mit Anstrahlungen der Bäume und Lichterkegeln ein anderes Gesicht wie zuletzt beim Adventszauber haben, verspricht der Festwirt. Das Gelände wird erneut eingezäunt und die Corona-Vorschriften das Fest zum Open-Air-Auftakt ins neue Jahr begleiten. Dazu zählt auch eine Teststation am Eingang.

Der Auftakt des Glühweindorfs findet bereits am Dreikönigstag statt. Ab 11 Uhr sind dann die Alphornbläser zu Gast. Im Anschluss öffnet das Glühweindorf bis zum 23. Januar freitags von 16 bis 22, samstags von 11 bis 22 und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Am Eröffnungstag können Besucher bis 21 Uhr in den Zeitwald kommen.