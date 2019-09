Rund 3000 Tonnen passen in das Salzlager der neuen Straßenmeisterei der ViA6West in Fürfeld. Fotos: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Fürfeld. Die EDV-Anlage läuft, die neuen Büros sind bezogen und die Fahrzeuge stehen in den nigelnagelneuen Hallen: Die Autobahnbetreibergesellschaft ViA6West hat ihr neues Domizil im Bad Rappenauer Stadtteil Fürfeld bezogen.

"Es ist alles schöner und neuer", freut sich Michael Endres, Pressesprecher des Autobahnbetreibers. Die Arbeiten, die Ende 2018 begonnen hatten, seien "pünktlich vor dem Winter" und zum Mietvertrags-Ende in Sinsheim "im Zeitplan fertig geworden". Über die Kosten für den Neubau, in dem rund 30 Menschen beschäftigt sind, machte Endres allerdings keine Angabe.

Unmittelbar neben der Autobahn befinden sich jetzt Bürogebäude, Salzlager, Transporter- und Lkw-Halle samt Werkstatt und Waschhalle. Es ist alles geräumiger und besser den Bedürfnissen angepasst, als es in Sinsheim der Fall war. Zwar bot das Gelände dort in der Schwarzwaldstraße viel Platz für den Fuhrpark, allerdings waren Garagen, Werkstätten und Büros nicht mehr zeitgemäß. Die Anlage fällt nun an die Bundesanstalt für Immobilien zurück. Eine weitere Nutzung ist noch unklar, die Stadt Sinsheim signalisierte vor einigen Monaten allerdings Kaufbereitschaft, um Teile der Fläche im Rahmen des städtischen Verkehrskonzepts zu entwickeln.

Auf nunmehr rund 9060 Quadratmetern ist in Fürfeld alles kompakter organisiert, moderner und vor allem schneller zugänglich. Zusätzlich liegt die Autobahnmeisterei nahezu in der Mitte des rund 47 Kilometer langen Teilstücks der A 6 von der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg bis zum Weinsbeger Kreuz, das von der ViA6West für 30 Jahre betrieben wird. Somit sei man schneller vor Ort, falls man beispielsweise einen Unfall absichern muss.

Die ViA6West hat pünktlich vor dem Winter ihr neues Domizil in Fürfeld bezogen: Auf dem Gelände der Autobahnmeisterei befinden sich Bürogebäude, Salzlager, Transporter- und Lkw-Halle samt Werkstatt und Waschhalle. Fotos: Falk-Stéphane Dezort

In der offenen Schilderwagenhalle habe man nun ausreichend Platz, um die Schilderwagen direkt hinter die Transporter zu stellen und sie im Bedarfsfall kurzfristig per Anhängerkupplung einsatzbereit zu machen. Über Deckenkabel können die LED-Schildertafeln an Ort und Stelle aufgeladen werden.

Vor allem aber müssten im Winterdienst die Schneepflüge der Räumfahrzeuge nicht mehr abmontiert werden. Dank deutlich breiterer Tore und einer beheizten Fahrzeughalle sei man beispielsweise bei starkem Schneefall oder Frost direkt einsatzbereit. Somit gehe es im Winter in kürzester Zeit auf die Strecke. Vier Fahrzeuge stehen dafür bereit. Das neue Salzlager, das rund 3000 Tonnen Salz fasst, wird derzeit befüllt. Rund 2000 Tonnen aus dem Bergwerk in Heilbronn sollen bereitliegen. Damit sei man auch für einen strengen Winter gerüstet, sagt der stellvertretende Betriebsmeister und Betriebstechniker Sebastian Müller. Zum Vergleich: In der letzten Saison wurden nur rund 672 Tonnen Salz benötigt. "Das war auch kein Winter", meint Endres.

Eine Neuerung in Fürfeld ist, dass nun vor Ort selbst Sole gemischt werden kann. Diese sei vor allem bei Glatteis auf Flüsterasphalt deutlich effektiver, erklärt Müller.

Neben dem Winterdienst und der Unfallabsicherung gehören auch der Sommerschnitt, kleinere Reparaturen an der Strecke sowie die Betreuung der vier Rastanlagen Bauernwald Süd und Nord sowie Kraichgau Süd und Nord zum Aufgabengebiet der Autobahnmeisterei. Ein weiterer Parkplatz entsteht momentan zwischen Untereisesheim und Bad Rappenau.

Bei den Planungen für die neue Anlage habe man auch den Erfahrungen und Wünschen der Mitarbeiter Rechnung getragen. "Sie haben ihre Ideen mit eingebracht", sagt Endres. Somit gibt es im Bürogebäude auch einen geräumigen Aufenthaltsraum samt Küche für Angestellte im Drei-Schicht-System. Zudem habe man laut Endres Bewährtes übernommen, in dem man die neue Autobahnmeisterei einer bestehenden an der A 7 nachempfunden habe. "Der Neubau ist eine Aufwertung. Es sieht aufgeräumter aus und es gibt weniger Wege", findet Müller.

Mit einem Tag der offenen Tür will man sich demnächst der Öffentlichkeit präsentieren und Einblicke in die tägliche Arbeit und hinter die Kulissen gewähren. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest. Die Feuerwehr hingegen war bereits da und hat das Gelände genau inspiziert, damit es im Ernstfall auch reibungslos klappt. Zur Löschwasserversorgung wurde die Leitung der "Wasserversorgungsgruppe Mühlbach" angezapft, die an der Landstraße vorbeiführt. Unter der Straße zum gegenüberliegenden Betriebshof wurde eine weitere Leitung gelegt und dort ein Hydrant aufgestellt. Die Löschwasserleitung steht aber nicht permanent unter Druck. Das heißt, der Wasserhahn in Form eines Hydranten wird erst im Brandfall von der Feuerwehr aufgedreht.