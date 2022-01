Die 25-jährige Elina Schuster aus Bad Rappenau nimmt an der Fernsehsendung „Der Bachelor“ teil und will unter der Sonne Mexikos das Herz des diesjährigen Junggesellen, der 29-jährige Dominik Stuckmann, erobern. Fotos: RTL

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Für viele Menschen auf der Welt gibt es kein schöneres Gefühl als verliebt zu sein. So auch für Elina Schuster. Die Bürokauffrau aus der Kurstadt ist seit zwei Jahren Single. Und auf der Suche nach dem Partner fürs Leben geht die 25-Jährige andere Wege als Datings-Apps wie "Tinder" und Co, denn ab dem 26. Januar ist sie beim TV-Format "Der Bachelor" auf RTL zu sehen.

"Ich will mich endlich wieder verlieben", begründet Schuster im Gespräch mit der RNZ ihre Teilnahme an der bekannten Fernsehsendung. Für gewöhnlich sei sie niemand, der groß auf der Suche ist, sondern sich lieber erobern lässt. "Wenn es passt, dann passt es." Jedoch habe sie das Format, von dem sie selbst seit Jahren Fan ist, gereizt, und es sei für sie das geeignetste gewesen. "Und wenn ich so die große Liebe finde, warum nicht?"

Beim "Bachelor" kämpfen in diesem Jahr in Mexiko 22 Kandidatinnen um das Herz des Junggesellen. Prinzip des TV-Formats ist es, dass sich der Mann und die Kandidatinnen treffen und näherkommen. Am Ende einer Folge verteilt der "Bachelor" Rosen und entscheidet so, wer eine Runde weiterkommt. Frauen, die keine Rose erhalten, müssen abreisen. (fsd)

Dass sie sich beim "Bachelor" beworben hat, hat sie lange Zeit für sich behalten. "Ich habe kein großes Ding daraus gemacht", erzählt Schuster. Und wie war die Reaktion von Freunden und Familie? "Die meisten waren überrascht und haben sich mitgefreut, dass es geklappt hat. Wann kennt man schon mal jemanden, der beim ,Bachelor‘ dabei ist?"

Nähere Infos zum Bewerbungsverfahren nennt Schuster nicht. Derartige Fragen wurden von einer PR-Mitarbeiterin, die das RNZ-Telefoninterview mithörte, unterbunden. Auch weitere Fragen, beispielsweise wie es ist, vor Kameras zu stehen und was sich die 25-Jährige beim ersten Treffen mit dem Bachelor gedacht hat, blieben daher unbeantwortet. Man wolle vor dem Staffelbeginn nicht zu viel verraten.

Negative Rückmeldungen oder gar Vorurteile, dass sie nur ins Fernsehen wolle, um ihre Profile in den Sozialen Netzwerken zu bewerben, habe Schuster bislang noch nicht bekommen. "Mein Umfeld war eher froh", freut sich die Bürokauffrau, die für die Zeit der Dreharbeiten von ihrem Arbeitgeber freigestellt worden ist. "Mir wurden keine Steine in den Weg gelegt."

Wenn sich die 25-Jährige ihren Traummann backen könnte, wäre er sportlich und dunkelhaarig. Doch für die Bad Rappenauerin kommt es nicht nur auf das Aussehen an. "Ich hab ein Bild, das nicht festgelegt ist. Mir sind auch die inneren Werte wichtig", sagt Schuster. So müsse ihr Mann des Lebens auch humorvoll sein, wissen, was er will und aufmerksam sein.

Bisher hatte Schuster zwei Beziehungen, die längste davon hielt acht Monate. "Gescheitert ist es an unterschiedlichen Ansichten, irgendwann hat es einfach nicht mehr gepasst", erzählt sie in ihrer Kandidatinnen-Vorstellung auf "rtl.de". Weiter beschreibt sich die 25-Jährige als "humorvoll, offen und bereit für die große Liebe".

Unter der Sonne Mexikos buhlte sie mit 21 Konkurrentinnen um die Gunst des 29-jährigen IT-Spezialisten Dominik Stuckmann. Der "Bachelor" übt gleich mehrere Jobs aus, die ihn erfüllen – und das nicht nur in Frankfurt am Main, sondern auch unter der Sonne Gran Canarias. Familie und Freunde, die ihn unterstützen und glücklich machen, hat er – doch eines fehlt: die große Liebe. "Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den vergangenen Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe", wird der 29-Jährige auf "rtl.de" zitiert.

Wie lange Elina Schuster bei der Sendung dabei ist und ob sie am Ende das Herz von "Bachelor" Dominik erobern konnte, darf die Bad Rappenauerin noch nicht verraten. Dies ist ab Mittwoch, 26. Januar, wöchentlich ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Kunden des Streamingdienstes "RTL+" können sich die neuen Folgen jeweils eine Woche vorher anschauen und mit Eline Schuster mitfiebern.