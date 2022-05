Unter anderem am Speedpoint am Bahnhof kann man sich über den Glasfaserausbau in Bad Rappenau informieren. Foto: Dezort

Bad Rappenau. (fsd) Zwei Mal musste die Kurstadt ins Nachsitzen. Aber jetzt ist es amtlich: Auch in Bad Rappenau wird es künftig flächendeckend schnelles Internet von der "Deutschen Giganetz" GmbH (DGN) geben. Wie das Telekommunikationsunternehmen mitteilt, hat nun auch die Große Kreisstadt die 35-Prozent-Hürde mit Blick auf die Vorvermarktung überschritten. Zur Erinnerung: Das Unternehmen beabsichtigt in 111 Städten und Gemeinden der Region Heilbronn-Franken rund 800 Millionen bis eine Milliarde Euro ins schnelle Internet zu investieren – sofern die Bürger und damit zukünftige Kunden mitziehen.

"Wir freuen uns sehr, dass uns von der Kommune und den Menschen vor Ort so viel Vertrauen entgegengebracht worden ist", sagt Soeren Wendler, Geschäftsführer der DGN. Denn die Stadt hatte eine Kooperationsvereinbarung mit der DGN geschlossen, um den Anschluss an das Internet der Zukunft zu forcieren (die RNZ berichtete). Schon bei dem Pressetermin vor zwei Wochen im Rathaus gaben sich die Verantwortlichen optimistisch, dass es in Bad Rappenau nun doch noch mit dem Glasfaserausbau klappt, doch die Korken sollten damals angesichts einer zweiwöchigen Widerrufsfrist noch nicht knallen.

Oberbürgermeister Sebastian Frei freut sich, dass das Infrastruktur-Projekt so großen Anklang gefunden hat: "Für Bad Rappenau und alle Bürger ist dies ein großer und entscheidender Schritt in die Zukunft unserer Stadt. Denn ein zukunftsfähiges Glasfasernetz wird uns im Privaten aber auch Geschäftlichen einen großen Standortvorteil bringen." Und auch Michael Jung, der als EDV-Experte und Stadtrat für das Projekt die Werbetrommel gerührt hat, freut sich, dass der "Sprung auf die Datenautobahn" gelungen sei.

Da sich die geforderten 35 Prozent nun bestätigt haben, startet in Bad Rappenau die Detailplanung im Zusammenspiel zwischen der DGN und dem Bauamt. Die Reihenfolge des Ausbaus hängt laut Martin Herkommer, Regionalleiter Süd der DGN, auch vom Standort der Netzzentrale ab. Sobald ein solcher gefunden ist, werden die Zuwege in die Kernstadt und die Teilorte verlegt und die Große Kreisstadt dann nach und nach angeschlossen.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung betont, könnten Nachzügler noch immer Verträge mit der DGN abschließen und sich ans Netz anschließen lassen. "Für Bestellungen in den nächsten Wochen ist die Errichtung des neuen Anschlusses bis in die eigenen vier Wände noch kostenlos", bekräftigt Wendler.