Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau.Viele Monate musste man Pandemie-bedingt darauf verzichten, jetzt aber nimmt die Kultur in der Kurstadt wieder an Fahrt auf. Fast wöchentlich finden nach strengen Hygieneregeln im Kurhaus und im Wasserschloss wieder Veranstaltungen statt. Erst am zurückliegenden Wochenende begeisterte der Klavierkünstler Dan Popek seine Besucher im Kurhaus, und am Samstag gastierten mit ihrem Programm "Latin Postcards" Almut Werner (Blockflöte) und Brigitte Becker (Klavier) im Wasserschloss. Dafür, dass das Gebäude mit Kultur belebt wird, ist das Kulturamt der Stadt verantwortlich.

"Seit 2002 besteht inzwischen die Reihe ,Kunst und Kultur im Schloss‘", erinnert sich Birgit Böhm. Nach den baden-württembergischen Heimattagen 2001 wollte man ein Programm entwickeln, das ganzjährig Kulturveranstaltungen bietet. Und das Wasserschloss mit seinem unverkennbaren Flair bekam darin eine wichtige Rolle. Zunächst fanden Konzerte, Lesungen oder Kabarettabende noch im Gewölbekeller statt, später zog man ins Dachgeschoss um.

Außerhalb einer Pandemie besuchen jährlich rund 5000 Besucher die Veranstaltungen im Wasserschloss. Rund 35 der Termine werden vom Kulturamt eigenverantwortlich auf die Beine gestellt. Hinzu kommen zwischen 15 und 20 Veranstaltungen, die zusammen mit Kooperationspartnern wie der Volkshochschule, dem Freundeskreis "Ehemalige Synagoge Heinsheim" oder dem Waldnetzwerk organisiert werden. Auch die beliebte "Weltklassik am Klavier" ist ein solches Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadt und drei Professoren der Musikhochschule in Hannover. "Sie laden immer wieder Künstler ein, die schon in großen Konzerthäusern aufgetreten sind", betont Böhm und freut sich, regelmäßig hochkarätige Künstler in die Kurstadt holen zu können. 2013 hatte man extra einen Flügel angeschafft. "Seither gibt es auch mehr Klavierkonzerte."

Hinzu kommen mehrere Kunstausstellungen, und mit den Schneeglöckchen-Tagen, dem Kastanienmarkt und dem "Advent im Schloss" gibt es auch drei Kunsthandwerker-Märkte. Diese wird es in diesem Jahr allerdings nicht mehr geben. "Dafür ist es im Schloss momentan zu eng", sagt Böhm. Und bei der unsicheren Aussicht könne man sich die enorme Vorarbeit auch sparen.

Damit auch mehr jüngeres Publikum zu den Veranstaltungen kommt, wurde vor zwei Jahren ein Sonderprogramm für Kunst für Kinder ins Leben gerufen. In diesem Rahmen werden auch regelmäßig Kinder-Kunstkurse angeboten. Die Veranstaltungen, die im April Corona-bedingt abgesagt wurden, sollen nun am 19. und 20. August nachgeholt werden. Weitere Infos dazu gibt es im Internet unter www.badrappenau.de



"Wir bieten ausgefallene Sachen und experimentieren auch mal. Die Kultur ist vielseitig und besteht nicht nur aus Kabarett und Klavierkonzerten", sagt die Kulturamts-Chefin, die seit einiger Zeit mit Stefanie Benz auch eine Unterstützung an die Seite bekommen hat.

Zusammen planen die beiden Veranstaltungen auch in der Corona-Zeit so, als würden sie stattfinden. "Es ist immer alles fertig, damit wir jederzeit starten können", sagt Böhm. "Wir waren auch im März vorbereitet, aber dann gingen die Zahlen wieder hoch."

Einzig den Kartenvorverkauf hat man in der Zwischenzeit umgestellt. Anstelle des Kaufs und der Bezahlung vorab, können Karten für Veranstaltungen momentan nur reserviert und anschließend an der Abendkasse bezahlt werden. "Das Hin und Her bei der Abwicklung nach Absagen hat einen Rattenschwanz Arbeit, die letztendlich sinnlos war, hinter sich hergezogen", blickt Böhm zurück. Das jetzige System mache vieles einfacher. "Wir wissen genau, wer kommt und können auch die Stühle entsprechend nach Gruppen hinstellen", erklären Böhm und Benz. "Und das individuell zu jeder Veranstaltung." Umso wichtiger sei es jetzt aber auch, dass Personen, die Tickets reservieren auch tatsächlich kommen, da so Plätze geblockt werden, die ansonsten noch anderen Interessierten hätten zugeteilt werden können.

Die beiden Kulturverantwortlichen hoffen, dass das Programm nun zunehmend besser angenommen wird. Immerhin verfügt das Wasserschloss schon seit 1995 über eine Luftfilteranlage. Aber sie wissen auch: "100 Prozent Schutz gibt es nirgends."

Info: Die nächste Veranstaltung findet mit der 20. Auflage von "Bad Rappenau liest" am Freitag, 23. Juli, 19.30 Uhr, im Schlosshof statt. Karten für acht Euro sind beim Kulturamt zu bekommen. Eine Woche später, am Freitag, 30. Juli, sind dann mit Ute von Stockert und Simone Laurentino zwei Schauspielerinnen mit ihrem Theater "Rose und Celeste" ab 19.30 Uhr im Schlosshof zu Gast. Karten kosten hierfür 16 Euro.