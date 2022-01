Von Berthold Jürriens

Bad Rappenau. Sean Connery schaut mit tiefgründigem Blick in seiner Rolle als William von Baskerville aus dem Filmklassiker "Der Name der Rose" auf den Betrachter. Daneben der Hollywood-Rebell James Dean, der mit seinem melancholisch schmachtenden Blick gegenüber "Fußballgott" Diego Armando Maradona fast schüchtern wirkt. Dazu gesellen sich Nelson Mandela, Marylin Monroe, John Lennon, Salvador Dalí oder Albert Einstein. Verantwortlich für diese großformatigen fotorealistischen Porträts ist der Grafikdesigner, Kunstmaler und Illusionsmaler Peter Böhringer. Der Künstler hat die unvergessenen Legenden aus Kultur, Politik und Wissenschaft gezeichnet, gemalt und digital in Szene gesetzt. Zu sehen sind diese und viele weitere Werke des 58-jährigen Heilbronners bei seiner Ausstellung im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, die am Samstag mit vielen interessierten Besuchern eröffnet wurde und die die ganze Bandbreite seines Schaffens zeigt.

"Ich fange bei den Bleistiftzeichnungen für die Porträts immer mit den Augen an", erzählt der Künstler bei einem informativen Rundgang. Sympathisch, locker und bodenständig präsentiert Böhringer sich im Gespräch, der nach seiner beruflichen Zeit als Druckvorlagenhersteller ein Grafikdesignstudium angehängt hatte. Viele Jahre war er Leiter in der Design- und Entwicklungsabteilung eines renommierten Display-Herstellers tätig, bevor Corona seine dortige berufliche Laufbahn beendete und Böhringer seit März 2021 als Freischaffender Künstler aktiv ist. Der Grafiker kennt noch die Arbeit "mit der Hand", als Entwürfe per Post hin- und hergeschickt werden mussten, sodass das Malen sein ganzes Berufs- und Künstlerleben eine große Rolle gespielt hat. "Ich experimentiere auch gerne und arbeite deswegen mit unterschiedlichen Stilen und Materialien."

Realistisch oder abstrakt, geometrisch streng, futuristisch oder verspielt romantisch, Öl, Acryl, Fassadenfarbe oder Druck, Karton, Papier, Siebdruckfond oder Dämmplatten: Böhringer profitiert von seiner fundierten Ausbildung und seinem Gespür für Trends und Design – und seinem Mut für Neues. Optische Täuschungen oder bunte originelle Bilder auf Wänden, Garagen oder Stromverteilerkästen im öffentlichen Raum begeistern die Öffentlichkeit und sind ein weiterer Beleg für das künstlerische Potenzial des früheren Dozenten der Jugendkunstschule Heilbronn. Auch vor Motorradtanks macht das Multitalent nicht Halt.

Das präsentiert die Ausstellung auf eindrückliche Art und Weise, wo der Besucher auch einige unverkäufliche Erstwerke Böhringers entdecken kann. So wie den Wanderschuh, bei dem der Betrachter ganz genau hinsehen muss, um zu erkennen, dass das keine Fotografie ist. Serigrafien in Sieb- und Hochdruck, die zum Beispiel ein "Unbekanntes Werkzeug" zeigen, oder als limitierte Kunstwerke beim Großherzog von Luxemburg hängen, zeigen das große Talent und die Bandbreite Böhringers.

In den vergangenen Jahren hat er immer wieder mit vielen künstlerischen Aktionen für Aufsehen gesorgt: Wie der Flower-Power VW-Käfer, der seinen Weg in Europas größtes Automuseum nach Brüssel gefunden hat. Ein durch die Mauer brechender Elefant bei einem Stuckateurbetrieb hat es zur regionalen Berühmtheit geschafft, über den es ebenfalls Informationen gibt.

Oder das bemalte Alphorn für die Hilfsaktion "We love Africa", welches nicht nur zur Fußball-WM 2012 in Südafrika gespielt wurde, sondern auch im Kulturhaus live zu hören ist. Musiker Ralf Denninger erklärte nicht nur die von Böhringer gemalten Motive, sondern blies auch kunstvoll ins Horn. Dazu gesellte sich das Jazz-Duo "Derzenbach & Fuchs", das eine mehr als unterhaltsame Begleitung zur Ausstellung leistete, für die ein Besuch auch mit den Corona-Maßnahmen absolut lohnenswert ist.

Info: Die Ausstellung im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof hat bis zum 6. Februar jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.