In knapp drei Wochen öffnet in Bad Rappenau mit dem „BikiniArtMuseum“ das weltweit erste Museum für Bademoden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. (fsd) Die Spannung steigt, nicht nur bei den Verantwortlichen. Denn in knapp drei Wochen lässt das weltweit erste Museum für Bademode, das "BikiniArtMuseum" (BAM), in Bad Rappenau erstmals seine Hüllen für die Öffentlichkeit fallen. Seit Jahren plant und werkelt die Unternehmerfamilie Ruscheinsky an der Umsetzung.

Während der Anbau ihres Hotel im Bonfelder Gewerbegebiet "Buchäckerring" bereits in Betrieb ist, vollziehen eine Vielzahl Handwerker im Untergeschoss den letzten Feinschliff. "Wir werden auf den Punkt fertig", freut sich Museumsdirektor Reinhold Weinmann. Der offizielle Start des Museums ist für Sonntag, 5. Juli, angedacht. Wegen Corona ohne große Eröffnungsfeier, diese soll aber nachgeholt werden. Doch man hätte sich kaum einen besseren Tag dafür aussuchen können. Denn dieses Datum ist der "Internationale Tag des Bikini".

"Bad Rappenau wird aufgrund seiner Geschichte und durch das Museum unzweifelhaft zur ,Hauptstadt der Bademode‘", heißt es in einer Pressemitteilung. Es ist ein bekannter Kurort mit einem Heilbad und beherbergte mit Benger Ribana und Felina gleich zwei historisch bedeutende Bademodenunternehmen. "Wir haben eine große Verbundenheit mit der Stadt. Unser Vorhaben wurde seit Jahren unterstützt, und das Stadtarchiv hat uns tolle Exponate zur Verfügung gestellt", sagt Weinmann.

Als eine Art "Dankeschön" können die "Bademoden-Hauptstädter" bereits einen Tag vor der Eröffnung in den Genuss der Attraktion kommen – und das sogar kostenlos. Dazu gibt es am Samstag, 4. Juli, stündliche Führungen zwischen 10 und 19 Uhr. Interessierte werden gebeten, sich unter Angabe ihre Namens, ihrer Adresse und der Anzahl der Personen (maximal vier) per E-Mail an info@bikiniartmuseum.com anzumelden. Die Führungszeiten werden nach zeitlichem Eingang der E-Mails vergeben.

Zu sehen gibt es eine facettenreiche Bademodensammlung, beginnend ab 1870 und bis in die Gegenwart. Zusätzlich ist das BAM im Besitz von drei Viertel aller existierenden Louis Réard Stücken. Réard gilt als der Erfinder des Bikinis und jedes Bademodenteil sei eine Rarität für jedes Museum. "Der Goldene Réard" rage hierbei noch einmal heraus und sei dabei der historisch wertvollste Bikini überhaupt. Zudem sollen die Besucher mit Shows, Musik und Bewegung, Kunstwerken sowie unzähligen Möglichkeiten etwas selbst zu machen begeistert werden.