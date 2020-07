B292/Waibstadt. (jubu) Einen mächtigen Schutzengel hatte der Fahrer eines VW-Busses am Freitagmorgen gegen 9.55 Uhr auf der B292 zwischen Waibstadt und Sinsheim, teilt die Polizei mit. Der 48-jährige Mann kam ersten Erkenntnissen zufolge aus Unachtsamkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Grünstreifen. Hiernach geriet der Bus ins Schleudern, prallte gegen die rechte Leitplanke. Dadurch wurde das Auto über die Leitplanke hinweg gehoben und überschlug sich mehrfach. Danach blieb er etwa zwei Meter tiefer in einem Graben liegen. Der rechte der beiden Fahrstreifen war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Pkw wurde durch einen Kran eines Abschleppunternehmens aus dem Graben geborgen. Die Feuerwehr Waibstadt war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ebenso eingesetzte Rettungskräfte sowie ein Notarzt aus Asbach mussten nicht tätig werden, denn wie durch ein Wunder, wurde der 48-Jährige nicht verletzt. An der Leitplanke entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Am VW-Bus entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.