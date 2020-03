Waibstadt. (jubu) Im Bachbett gelandet ist ein Autofahrer aus dem Landkreis Karlsruhe bei einem Unfall am Sonntagabend nahe Waibstadt. Der Mann war gegen 22.15 Uhr die Bundesstraße B292 von Helmstadt in Richtung Waibstadt unterwegs. Kurz vor der Eisenbahnunterführung bei Bernau kam er mit seinem Mercedes C180 in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kam nach mehreren Metern Irrfahrt im Bachbett des Wüstgrundgrabens in Schieflage zum Stehen. Der Unfallfahrer konnte sich unverletzt aus dem Wagen befreien, der zunächst angeforderte Rettungswagen war nicht von Nöten.

An dem älteren Mercedes entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Sinsheim kam vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Sonntag, 22. März 2020, 23.26 Uhr