Sinsheim. (tk/pm) Der Sanierungsbedarf an der Waidbachbrücke war seit Längerem bekannt - nun muss es offenbar schnell gehen: Von einer "Notsanierung" bereits am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Oktober, ist in einer Meldung die Rede, welche das Regierungspräsidium am späten Freitagnachmittag verschickt hat. Im Rahmen der regelmäßigen Bauwerksprüfung seien "Schäden an der Fahrbahnübergangskonstruktion" der Brücke entdeckt worden, welche die Bundesstraße B292 zwischen Sinsheim und der Waibstadter Höhe über die Krebsgrundsiedlung führt.

Zwar erfolge die Sanierung an der Unterseite der Konstruktion und sei für Verkehrsteilnehmer nicht zu sehen. Trotzdem müsse während der Reparatur "die Belastung durch den Verkehr von dem Bauteil genommen" werden, heißt es von der Karlsruher Behörde. Der Verkehr werde über eine Ampelregelung über einen Fahrstreifen geführt, es könne zeitweise zu Vollsperrungen kommen.

Die Maßnahme trifft zusammen mit größeren Umleitungen in Sinsheims Innenstadt aufgrund der Sanierung von Teilen der Friedrichstraße, eines weiteren Knotenpunkts. Eine Anfrage der Redaktion konnte das Regierungspräsidium "mangels Erreichbarkeit der Fachbehörden" nicht beantworten.