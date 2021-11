B292 bei Sinsheim. (jubu) Am Samstag gegen 13.54 Uhr war der Fahrer eines Pkw mit Anhänger auf der B292 in Richtung Waibstadt unterwegs. Wie die Polizei Mannheim auf RNZ-Nachfrage mitteilte, schaukelte sich sein Anhänger während der Fahrt auf Höhe der Waidbachbrücke auf. Der Autofahrer geriet in den Gegenverkehr und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Die auf dem Anhänger geladenen Gerüstteile verteilten sich ebenso wie Fahrzeugtrümmer auf der gesamten Bundesstraße. Die Beifahrerin im ordnungsgemäß entgegenkommenden Fahrzeug zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurde zur Kontrolle in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert.

Während der Bergung der beschädigten Fahrzeuge und Reinigung der Straße war die B292 zwischen der Abfahrt Hoffenheim und der Berufsschule in beiden Richtungen für rund eine Stunde gesperrt. Das Polizeirevier Sinsheim war mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort und hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.