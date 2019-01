Helmstadt-Bargen. (pol/mün) Zu Verkehrsbehinderungen nach einem Unfall ist es am Montagmittag auf der Bundesstraße B292 gekommen. Das berichtet die Polizei.

Am Montag gegen 12.30 Uhr fuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem BMW auf der B292 von Helmstadt in Richtung Aglasterhausen. Kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße K4188 kam er in einer leichten Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, auf die linke Fahrbahn und touchierte mehrere Autos. Er streifte zunächst einen VW Polo einer 59-Jährigen, danach einen Peugeot einer 40-Jährigen. Ein danach folgender 33-jähriger Fiat-Fahrer wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus, wurde am Heck touchiert und fuhr danach in die linke Leitplanke. Zu guter Letzt streifte der 83-Jährige einen entgegenkommenden BMW einer 28-jährigen Frau.

Der Unfallverursacher, die 59-jährige und die 40-jährige Fahrerinnen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 70.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Säuberung der Fahrbahn kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache des Polizeireviers Sinsheim dauern an.

Update: 14. Januar 2019, 14.50 Uhr