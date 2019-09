Sinsheim. (pol/mare/van) Zwei Tote und einen Schwerverletzten forderte ein schwerer Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwischen Eschelbach und Dühren. Das teilte die Polizei mit.

Ein 71-jähriger Kleinlastwagen-Fahrer war von einem Parkplatz auf die Bundesstraße in Richtung Eschelbach gefahren. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Kleinwagen kollidierte, in dem zwei Personen saßen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen über die Leitplanke und dann die Böschung hinuntergeschleudert.

Die beiden Auto-Insassen erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der schwerverletzte Fahrer des Kleinlasters kam nach der notärztlichen Behandlung per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergung zwischen dem Abzweig in Richtung Michelfeld (K4177) und der Ortsmitte von Eschelbach voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Gegen 15 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, die Unfallaufnahem abgeschlossen

Update: Mittwoch, 18. September 2019, 15.36 Uhr