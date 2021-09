B27 bei Talheim. (jubu/pol/rl) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B27 bei Talheim im Landkreis Heilbronn ist am Sonntagmorgen der 18-jährige Beifahrer eines Opel Astras ums Leben gekommen, der Fahrer erlitt nach ersten Informationen schwere Verletzungen.

Laut Polizeibericht fuhr der Opel hinter einem BMW gegen 7.25 Uhr in Richtung Lauffen. Zwischen dem "Rauhen Stich" und dem Abzweig nach Talheim überholte der betrunkene 19-jährige Opel-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit den BMW vor ihm. In einer Linkskurve danach kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 100 Metern mit der Beifahrerseite gegen einen 30 Zentimeter dicken Baum.

Bei dem Aufprall wurde der Opel in zwei Teile gerissen und landete im Straßengraben. Der Beifahrer erlitt schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der schwerverletzte Fahrer musste in ein Heilbronner Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundesstraße B27 wurde nach dem Unfall vier Stunden komplett gesperrt, Verkehrsunfallspezialisten untersuchten den Unfall. Überprüft wurde dabei auch, ob dem Unfall ein Straßenrennen vorausgegangen war, da sich die Insassen beider Fahrzeuge kennen und sie zusammen in Heilbronn losgefahren waren.

Im Einsatz war auch die Feuerwehr mit 25 Mann und 5 Fahrzeugen, Rettungsdienste waren mit zwei Notärzten und zwei Rettungswagen vor Ort. Der Opel ist ein Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.