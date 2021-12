Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Er hat es schon wieder getan, und zwar zum mehr als 130. Mal – denn ab dieser Zahl hat er aufgehört zu zählen: Tausendsassa Rainer Köthe hat ein neues Buch geschrieben. In "Die Heilkunst alter Zeiten" geht er der pflanzlichen Medizin auf den Grund und hat sich unter anderen auf die Spuren von Hippokrates, Hildegard von Bingen oder "Kräuterhexen" begeben. Aber auch ein Sachbuch – "Die größten Gesundheitsirrtümer aufgedeckt!" – hat Köthe vor ein paar Monaten veröffentlicht.

Zum Gespräch hat der Autor und Journalist im Ruhestand einen Rucksack mit einigen seiner bisherigen Werke mitgebracht. Sofort ins Auge fällt da der grell-bunte Band mit chinesischen Schriftzeichen und Manga-Illustrationen: Denn Köthe hat für ein Fanatasy-Buch des chinesischen Star-Autors Peng Yang wissenschaftliche Hintergründe geliefert. So ziert sein Name auf Chinesisch das Cover. "Lesen kann ich es allerdings nicht", scherzt Köthe. Das ist aber eher verwunderlich, denn von Köthe, der ein Experte auf ziemlich vielen Gebieten ist, hätte man auch erwarten können, dass er fließend Mandarin spricht. Seine Bücher selbst wurden schon in 31 Sprachen übersetzt.

Im Vergleich zu dem chinesischen Buch wirkt "Die Heilkunst alter Zeiten" gleich ganz anders: Dicker Einband, Goldschnitt, 300 Seiten und ein Bändchen als Lesezeichen, viele Illustrationen, vor allem von den rund 90 Pflanzen, die Köthe meistens auf einer Doppelseite vorstellt. Dort wird aufgelistet, bei welchen Beschwerden die Pflanze helfen kann, welche Inhaltsstoffe sie hat, und wie man sie nutzen kann.

Hauptsächlich stellt Köthe in dem Buch Pflanzen vor, die in der deutschen beziehungsweise europäischen Volksmedizin verbreitet sind, allerdings finden sich darunter auch "ausländische" Pflanzen wie Ingwer oder Zimt, der aus der getrockneten Rinde des Ceylon-Zimtbaums gewonnen wird. Auch Heilpflanzen vom "neuen Kontinent", Amerika, hat Köthe aufgenommen, darunter beispielsweise Hamamelis, die sogenannte Zaubernuss, die die Ureinwohner Amerikas nutzten. Im vorderen Teil hat Köthe außerdem auf rund 90 Seiten eine kleine Geschichte der Heilpflanzen aufgeschrieben, von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, als die Stoffe schließlich chemisch extrahiert wurden.

Da ist zum Beispiel Liebstöckel, dessen Geruch laut Köthe jeder kennt: Die Pflanze riecht ähnlich wie die Maggi-Würze, obwohl in Maggi gar kein Liebstöckel enthalten ist. Früher glaubte man, dass Liebstöckel im Badewasser als Aphrodisiakum wirkt. Dem ist zwar nicht so, allerdings kann ein Tee aus der Wurzel bei Verdauungsstörungen, Harnwegsinfekten oder Menstruationsproblemen helfen, hat Köthe aufgelistet. Als Auflage kann der Sud auch Hautprobleme lindern, und ein Tee aus den Samen kann Migräne vorbeugen. Schon im Jahr 1150 wird die harntreibende Wirkung des Liebstöckels in einem Arzneibuch gepriesen, hat Köthe recherchiert.

Die passenden Bilder zu jeder Pflanze hat das Redaktionsbüro, mit dem Köthe zusammengearbeitet, aus Büchern zusammengetragen, beim Liebstöckel zum Beispiel aus Leonhart Fuchs’ "New Kreüterbuch" von 1563.

Köthe stellt allerdings gleich klar, dass "Die Heilkunst alter Zeiten" nicht als "Kräuterbuch zur Selbstbehandlung" genutzt werden sollte. Es sei vielmehr dazu da, um Hintergrundwissen zu vermitteln. Köthe rät auch davon ab, sich selbst auf die Suche nach Pflanzen in der Natur zu begeben. Das könne gefährlich werden. Lieber sollte man sich die Pflanzen in der Apotheke kaufen. Und wenn die Beschwerden nicht weggehen, ist natürlich ein Arztbesuch die einzig richtige Option. Dennoch hat Köthe sich an vielen medizinischen (Meta-)Studien orientiert, um "der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen". Selbst nutzt Köthe die Pflanzen in seinem Buch übrigens nicht, was aber eher daran liege, dass er kaum krank sei. "Ab und zu trink’ ich aber mal nen Tee", sagt er.

Gegen eine Corona-Infektion helfen die Heilpflanzen in dem Buch allerdings nicht. Köthe vermutet aber scherzhaft, dass ein Schlag mit dem Buch auf den Kopf die Impfbereitschaft mancher Menschen erhöhen könnte – "Ist ja ein ganz schöner Wälzer", sagt er.

"Die größten Gesundheitsirrtümer aufgedeckt" befasst sich mit Mythen rund um die Gesundheit und widerlegt beziehungsweise bestätigt diese. Auf 300 Seiten hat Köthe in sechs Kapiteln rund 150 Behauptungen über Essen, Vorbeugung, Therapie, Krankheiten oder die Psyche zusammengetragen. Auch bei diesem Buch hat der Autor jede Menge Studien gelesen, um die Richtigkeit der Aussagen sicherzustellen.

Info: "Die Heilkunst alter Zeiten" kann direkt beim Verlag Reader’s Digest unter www.readersdigest-shop.de für 98 Euro bestellt werden. Momentan ist es allerdings ausverkauft. Eine zweite Auflage wird aber gedruckt. "Die größten Gesundheitsirrtümer aufgedeckt" war zuletzt bei Amazon für 31,40 Euro erhältlich.