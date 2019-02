Von Tim Kegel

Sinsheim-Steinsfurt. Das hat alle Erwartungen übertroffen: Über 80 Helfer sind am Samstag zur Aufräumaktion des Nabu Sinsheim im Naturschutzgebiet Kirchardter Berg erschienen. "Mehr Helfer als Müll?" - die anfängliche Befürchtung von Manuela Fleck, der Vorsitzenden des Nabu, war aber grundlos: Drei Zehn-Kubikmeter-Container füllten sich an einem Vormittag. Nun denke man "über einen Teil zwei der Aktion nach", sagt Nadine Hülden, kaufmännische Leiterin der AVR Energie, die das Projekt unterstützt hat.

Was man nicht so alles findet: Mehrere Geldbeutel, teils mit Inhalt, können nun möglicherweise ihren Besitzern zugeordnet werden. Plötzlich tauchten Socken auf, gefüllt mit Goldschmuck - "Diebesgut, höchstwahrscheinlich". Das Gebiet liegt in unmittelbarer Autobahnnähe; die Sammler haben wohl den Bunker eines Einbrechers entdeckt. Die Polizei wurde gerufen und nahm die Sachen mit aufs Revier.

Drei Container der AVR füllten sich rasch. Foto: Tim Kegel

Mysteriös muteten die sieben toten Füchse an, die in einer Hecke lagen, fast so, als würden sie schlafen. Augenscheinlich waren die Tiere unverletzt, schildert Manuela Fleck. Kein Einschuss, weder von einer Gewehrkugel, noch von Flintenschrot war auf den ersten Blick auszumachen. Der Zustand der Kadaver ließ den Schluss zu, dass sie noch nicht lange hier lagen. "Wurden sie vielleicht vergiftet?" Am heutigen Montag wolle man der Sache nachgehen und zunächst das Ordnungsamt kontaktieren.

Der Rest war Müll. Richtig viel davon. "Richtig alter Müll." Daniel Hülden hat "handgeformte Mönch-und-Nonne-Ziegel" gefunden, wie man sie von mediterranen Dächern und historischen Bauten kennt. Der Müll erzählt so einiges über den Kirchardter Berg, wohl auch über den Umgang des Menschen mit der Fläche, die sich über mehrere Hektar zwischen den Park-and-Ride-Plätzen an der Autobahnabfahrt und den Bahnschienen Richtung Babstadt erstreckt: Tonnenweise Bügelflaschen aus altem Braunglas, Bettfedern, mehrere Gebisse, Medikamentenflakons und Blechdosen mit Firmennamen, die es längst nicht mehr gibt, steckten tief im Morast.

Zu den grotesken Funden zählen tote Füchse ... Foto: Tim Kegel

Und immer wieder: Tierknochen, Unterkiefer von Schweinen und Kälbern. Für die Helfer ein Indiz, dass der Kirchardter Berg möglicherweise als Schindanger genutzt wurde; als ein Ort, wo bis zum Ende des 19. Jahrhunderts das tote Vieh einer Ortschaft abgelegt wurde. Die alten Steinbrüche am Ortsrand - ganz offensichtlich haben sie als Müllkippe eine längere Tradition. Dicke Spezialhandschuhe wurden an die Sammler verteilt, es gab am Sammelpunkt eine genaue Einweisung, da das Verletzungsrisiko hoch war. Eine Namensliste wurde erstellt, damit niemand verloren ging.

... und mehrere Gebissprothesen. Foto: Tim Kegel

Eine Woche vor der Aktion seien noch einmal die Sinsheimer Vereine angeschrieben worden, wie Anja Wirtherle vom Nabu-Vorstand schildert. Eindrucksvoll dann, die Helferliste: Vom Anglerverein bis hin zum Schachklub, vom Technischen Hilfswerk bis hin zum Sängerbund beteiligten sich Mitglieder. Und auch bei der AVR nahm man die Unterstützung wörtlich: Geschäftsführer Peter Mülbaier und Marketingchef Stephan Grittmann warfen sich in Arbeitsklamotten und schipperten die Helfer - darunter auch einige Kinder - mit dem Shuttlebus zum Einsatzort. Zum Abschluss hatten die Stadtverwaltung Sinsheim und Steinsfurts Ortsvorsteher Rüdiger Pyck - als Metzger sitzt er sozusagen "an der Quelle" - ein Helferessen im Vereinsheim des Steinsfurter Angelsportvereins spendiert.

Mehr Helfer als Müll - letztendlich hatte die anfängliche Sorge beim Nabu dann auch ihr Gutes: Ein zweiter Trupp wurde gebildet und ans andere Ende der Stadt geschickt: Der Trupp räumte im Gebiet der Fohlenweide bis ins Gewann Bockscheuer in Richtung Hoffenheim auf.