Von Christiane Barth

Sinsheim. Was für ein Höllenlärm. Ohne Gehörschutz kaum länger auszuhalten. Und tatsächlich tragen die Bauarbeiter, die gerade die Waidachtalbrücke von unten bearbeiten, alle einen Lärmschutz auf den Ohren. Maske im Gesicht? Kaum nötig, denn die Arbeiter sind den ganzen Tag draußen, die Brücke ist lang, breit und weit genug, sodass jeder einen Platz findet, an dem er dem Beton zu Leibe rücken kann und der zum Kollegen ausreichend Abstand hat. Gehörschutz also statt Mund-Nasen-Schutz. So kommen die Arbeiter fast über den ganzen Tag. Corona? "Davon kriegen wir hier kaum was mit", sagt Alem Lazaret.

An der frischen Luft und mit ausreichendem Abstand ist Corona fast kein Problem. Davon jedenfalls sind die meisten Forscher überzeugt. Die Aerosole verflüchtigen sich im Freien schnell, der Wind wirbelt die Viren davon. Das macht eine Ansteckung unwahrscheinlicher. Wer seinen Arbeitsplatz nicht in geschlossenen Räumen, sondern unter freiem Himmel hat, kann sich momentan also relativ glücklich schätzen.

Lazaret und seine Kollegen verbringen den ganzen Tag unter der Brücke. Die Mitarbeiter bleiben fest einem Team zugeordnet, damit die Kontakte auch untereinander auf ein Minimum reduziert sind. Dass jetzt der Winter ansteht, macht den Arbeitern nichts aus. "Das Wetter macht bei uns keinen Unterschied", sagt Lazaret. Die Firma, für die er und seine Kollegen arbeiten, hat ihren Sitz in Ludwigsburg. In die Sinsheimer Innenstadt kommen die Arbeiter nicht, Pause machen sie unter der Brücke. Bauwagen und Dixi-Klo, alles da. Das Vesper? "Nehmen wir von zu Hause mit", grinst Lazaret. Allenfalls beim Tanken komme man unter Leute. Und dann wird natürlich die Maske auf, der Gehörschutz abgesetzt. Aber sonst? Alles entspannt auf der Baustelle, während die Baumaschinen den lieben langen Tag einen Höllenlärm machen.

Auch viele Mitarbeiter der Stadt sind vorwiegend im Freien, so etwa Andreas Blum vom Ordnungsamt. Gerade steht er vor dem Rathausparkplatz und winkt Autos weiter. Eine Sitzung im Rathaus ist anberaumt worden, für die alle Parkplätze benötigt werden. Jeder Fahrer, der einbiegen will, wird weiter gewunken. Blum trägt Maske. Auch, wenn er draußen arbeitet. "Eigenschutz und der Schutz der anderen geht vor", sagt er, "da beißt die Maus keinen Faden ab." Zurzeit habe er zwar auch viel Innendienst. Aber wenn er draußen zu tun habe, sei das schon entspannter, meint er. Trotz der Maske.

Forstbezirksleiter Philipp Schweigler, dessen Arbeitsplatz teils der Schreibtisch, teils aber auch der Wald ist und der für all die Forstleute spricht, die tatsächlich ihren Arbeitstag zwischen Bäumen verbringen, meint: "Wir sind auf der Insel der Glücklichen." Förster hätten sich ganz bewusst für diesen Beruf entschieden, der unter freiem Himmel ausgeübt wird, bei jedem Wetter. "Das hat man sich gut überlegt, dass man das will", betont Schweigler. Jetzt, mit all den Corona-Regeln, sei es ein großes Privileg, nicht in engen Räumen sitzen zu müssen.

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes unterdessen sind nun gesonderten Regelungen ausgesetzt: Im Fahrzeug herrscht Maskenpflicht, am Einsatzort, wo mehrere Beschäftigte gemeinsam eine Arbeit verrichten, auch. "Die wenigsten unserer Mitarbeiter sind in der freien Landschaft unterwegs und pflegen nur Feld und Flur", teilt Tobias Schutz, Leiter des Amtes für Gebäudemanagement, mit.

Bei gemeinsamen Montagearbeiten sei es nicht zu vermeiden, dass der Mindestabstand unterschritten werde. "Die wenigsten Arbeiten kann man alleine machen", verdeutlicht Schutz. Also wird Maske getragen. Darüber hinaus auch eine Schutzbrille, die dann oft beschlägt. Und Helm, so wie es die Arbeitssicherheit vorschreibt. "Das ist eine zusätzliche Belastung", sagt der Dezernatsleiter. Auch müsse dafür gesorgt werden, dass sich die Mitarbeiter bei mobilen Einsätzen die Hände waschen und desinfizieren können. Pausen dürfen nicht gemeinsam gemacht werden, sondern finden nur versetzt statt. Und wo? Beheizte Räume stehen dann meist nicht zur Verfügung. Also wird im Auto gegessen. Mit Maske? Geht nicht. "Da wird das Ganze dann schon ein bisschen speziell", räumt Schutz ein.

Und noch ein Problem gebe es: Bei der Müllentsorgung auf Straßen und in Abfallkörben kämen Ängste auf, sich durch das Weggeworfene anderer Menschen anzustecken. Zwar fassen die Mitarbeiter den Müll nicht mit bloßen Händen an und man könne hier nicht davon sprechen, dass die Mitarbeiter einem gesteigerten Risiko ausgesetzt seien. "Aber das hat dann schon viel mit Ängsten zu tun", erklärt Schutz, "manche gehen ganz locker damit um, aber andere haben eben auch Angst." Um die Regelung all dieser Dinge und um die Ängste kümmere sich die städtische Fachkraft für Arbeitssicherheit.