Von Armin Guzy

Eppingen. Das Altstadtfest wird abgesagt, und jeder mit einem Smartphone mit entsprechender Applikation in der Tasche wird sofort informiert. Für alle feierfreudigen Eppinger einerseits eine Horrorvorstellung, andererseits eines der Ziele, die die Stadt mit ihrer neuen Bürger-App verfolgt.

Natürlich findet das beliebte Fest am 20. und 21. Juli wie geplant statt, aber falls es nicht so wäre, können die Bürger jetzt ratzfatz darüber unterrichtet werden. Per Push-Nachricht. Vorausgesetzt, sie haben sich die neue App heruntergeladen, die es ab sofort in Apples App-Store und bei Google-Play kostenlos für alle Endgeräte gibt, wenn man nach "Service-App Eppingen" sucht.

Mit vergleichsweise wenig Geld hat die Kommune damit einen großen ersten Schritt hin zu einer stärkeren Präsenz in den Neuen Medien gemacht - mehr Bürgerservice und eine direkte Ansprache der Jugend inklusive. Weitere kleine Schritte sollen folgen, denn das System ist modular aufgebaut, kann also verfeinert und erweitert werden. "Es kommt darauf an, wie raffiniert man es möchte", erläutert Sonja Kientsch, die seit Januar die Stabstelle des Oberbürgermeisters personell verstärkt und das App-Projekt seit März federführend betreut.

Screenshot: RNZOnline

Das programmierte Grundgerüst stammt von der Mannheimer Software-Schmiede "vmapit", die bereits die App für die Quadratestadt programmiert hat. Auf die dafür verwendeten Module baut nun auch die Eppinger Bürger-App auf. Rund 6000 Euro hat die Stadt dafür überwiesen, womit die Ausgabe am unteren Ende des Preisspektrums liegt. Andere Entwickler wollten bis zu 30.000 Euro. Reichlich Lob und auch einige Anregungen nahm Kientsch nun aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats mit.

Von "schön und zeitgemäß" über "aus einem Guss" bis hin zu "ein beeindruckender Anfang" reichten die Kommentare der Mitglieder, nachdem Kientsch die Bürger-App vorgestellt hatte. Gewünscht wurde noch eine Verlinkung mit dem Nahverkehr, eine klarere Rubrik für Schadensmeldungen und ein Veranstaltungskalender, der nicht nur die offiziellen Termine, sondern auch die der Vereine umfasst. Bei diesem Punkt sei die Stadt aber auf den Input der Vereine angewiesen, betonte Oberbürgermeister Klaus Holaschke, sonst sei der Aufwand zeitlich nicht zu leisten.

In der Startversion bietet die App bereits die Möglichkeit, Termine in den eigenen Kalender zu übernehmen und sie nach Interessensgebieten zu filtern. Links wurden außerdem unter anderem zu den Seiten von Volkshochschule, Bücherei, Stadtwerke und Schulmensa gesetzt. Stellenanzeige, Müllkalender und ein Fotoalbum "Eppingen im Porträt" fehlen ebenfalls nicht. Und auch die Schwimmbäder und Badeseen sind mit drin: "Das wird auf unserer Website sehr oft geklickt", begründete Kientsch.

Außerdem wurde ein Programm in die App integriert, mit dem man Fotos direkt an die Stadt schicken kann - schöne Bilder ebenso wie Aufnahmen von Schäden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll außerdem ein Modul aufgenommen werden, über das sich Bürger direkt mit einem bestimmten Mitarbeiter im Rathaus verbinden lassen können. Ganz wichtig ist Kientsch auch eine noch ausstehende Suchfunktion für den Stadtplan und die mögliche Erweiterung der Rubrik "Stadtrundgänge": Eingebettete QR-Codes und Audiodateien könnten hier ihrer Meinung nach einen großen Mehrwert für die Nutzer schaffen.

Überhaupt gehe es jetzt zunächst darum, über Analysen und möglichst viele Rückmeldungen herauszufinden, "was möchte der Bürger und was ergibt für uns Sinn", und die App dann entsprechend anzupassen. Der erste Prüfstein wird wohl die Jugendkonferenz am Freitag sein, denn die Rubrik "App'Ingen for you" soll speziell dem besseren Austausch zwischen Stadt und Jugendlichen dienen. Wie dieses Angebot ankommt, darüber will sich Kientsch am Freitag ganz direkt informieren: im Gespräch mit den Jugendlichen, nicht per App.