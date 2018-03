Von Sarah Weik

Sinsheim-Hoffenheim. Eine Amputation ist ein traumatisches Ereignis - für den Patienten, aber auch für Freunde und Familie. Da tut es gut, jemanden an der Seite zu haben, der diese Situation aus eigener Erfahrung kennt: einen "Peer im Krankenhaus". Unter diesem Namen läuft eine Seminarreihe des Vereins "Anpfiff ins Leben" für mutmachende Begleiter.

"Das war’s jetzt." Die ersten Worte, die Björn Thielmann Sekunden nach dem Unfall durch den Kopf schossen. Er war auf dem Motorrad unterwegs, als direkt vor ihm ein Auto die Kurve schnitt: keine Chance auszuweichen. Sein Motorrad war völlig zerstört - sein Knie ebenfalls. "Das Bein hing nur noch so rum", erzählt Thielmann. Er war 23 Jahre damals, arbeitete als Maurer. "Ich wurde brutal aus meinem Leben gerissen, von einem Moment auf den anderen war nichts mehr wie es vorher war." Er hatte so viele Fragen: Wie geht es weiter? Kann ich jemals wieder gehen? Bekomme ich eine Prothese? Wie komme ich so zurück ins Berufsleben? Doch er bekam keine Antworten, weder von den Ärzten noch vom sozialmedizinischen Dienst. "Ich fühlte mich komplett alleingelassen", sagt Thielmann rückblickend.

Das war vor 17 Jahren. Immer mal wieder hat ihn seitdem das Krankenhaus angerufen, wenn ein junger Mensch in der gleichen Situation war. Und immer ist Thielmann hingefahren und hat die Menschen im Krankenhaus besucht, mit ihnen geredet, Fragen beantwortet oder einfach zugehört. "Ich habe einfach gemerkt, wie wichtig es ist, dass jemand da ist, der einen versteht, der das gleiche durchgemacht hat." Deshalb hat der 39-Jährige sich sofort für das Seminar "Peer im Krankenhaus" der Bewegungsförderung von "Anpfiff ins Leben" angemeldet. Und mit seiner neuen Ausbildung will er dann so vielen Menschen wie möglich das ersparen, was er selbst durchgemacht hat.

Das Programm "Peer im Krankenhaus" (PiK) des Bundesverbandes für Menschen mit Arm- oder Beinamputation bietet auch eine eintägige Schulung mit Vorträgen an. "Das ist ein Super-Programm", sagt Diana Schütz, die selbst seit der Kindheit oberschenkelamputiert ist und bei "Anpfiff ins Leben" die Bewegungsförderung für Amputierte ins Leben gerufen hat. Doch Schütz wollte interessierten Peers etwas mehr an die Hand geben als ein eintägiges Seminar, und so holte sie Dorothee Schmid und Meike Ehrlich mit ins Boot, die bis 2017 das Mentoren-Training der Kinderkrebsstiftung leiteten. An vier Wochenenden trafen sich die 14 Teilnehmer nun im "Anpfiff ins Leben"-Pavillon in Hoffenheim. Sie kommen aus der Metropolregion, aber auch aus Hannover, Tübingen oder Bayern, sind zwischen 22 und 60 Jahre alt und alle selbst amputiert. Einige durch Unfälle, andere durch Krankheiten wie Krebs.

Alle 14 sind auch mit der Motivation angereist, das Programm PiK breiter aufzustellen, um mehr Menschen zu erreichen, sie zu sportlichen Aktivitäten zu motivieren und ihnen damit mehr Lebensqualität zu geben. Eine eigene Homepage, Flyer, ein Austauschportal für Peers - die Vorschläge fliegen am Abschlusstag der Veranstaltung nur so durch den Raum. Die Stimmung ist gut, die Teilnehmer verstehen sich bestens. Und für alle ist klar: Das Seminar ist nur der Beginn, sie wollen gemeinsam etwas bewegen.