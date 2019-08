Der Angelverein Ittlingen um den Vorsitzenden Tobias Müller stellt sich dieser Tage in den Dienst der Bachbewohner. An drei Abschnitten wird die Elsenz auf Vordermann gebracht. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Ittlingen. Dieser Tage sind die Mitglieder des Angelvereins Ittlingen im Dienste der Bachbewohner unterwegs. Am Mittwoch haben sie mit ihrem großen Renaturierungsprojekt in der Elsenz begonnen. An insgesamt drei Abschnitten wollen sie das Gewässer wieder auf Vordermann bringen, und den heimischen Fischen einen idealen Lebensraum bieten.

Der erste Bereich befindet sich "Am Damm" und erstreckt sich auf rund 100 Metern. Hier habe die Elsenz keinen normalen Bachlauf, da man den Abschnitt früher als Mühl- beziehungsweise Abwasserkanal angelegt und benutzt habe, erklärt Vereinsvorsitzender Tobias Müller. Anstelle von normalem Lehmboden bestünde der Untergrund an dieser Stelle aus Muschelkalk und Bauschutt. "Hier ist alles verschlammt, weil das Wasser kerzengerade und in gleicher Geschwindigkeit fließt."

Um dies künftig zu vermeiden und den Bachbewohnern Laichplätze sowie Schutz vor natürlichen Feinden zu bieten, lassen Müller, weitere Vereinsmitglieder und Philipp Lutz vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen sogenannte Störsteine ins Wasser und errichten mehrere Blockbuhnen, also quer in einen Fluss gebaute Dämme, die das Ufer schützen sollen. "Wir wollen im bestehenden Raum dafür sorgen, dass der Bach mal links, mal rechts, mal ein bisschen schneller und langsamer fließt", erklärt Müller. "Und es soll den Fischen Schutz vor Räubern wie dem Eisvogel bieten. Der war schon drei Mal da und beobachtet, was wir machen." Bei den Arbeiten passe man aber auch auf, dass sich das Gewässer bei Hochwasser nicht stauen kann und die Anwohner Angst vor Überschwemmungen haben müssen.

Den ersten Abschnitt haben die Angler am Freitag nahezu fertig bekommen - zwei weitere Folgen. Und die Zeit drängt. Bis Ende September müssen die Ittlinger ihr Projekt abgeschlossen haben. "Dann beginnt die Laichzeit der Salmoniden (Anm. d. Redaktion: Lachs- und Forellenfische). Dann darf man nicht mehr im Bach arbeiten", sagt Müller, der hofft, dass durch ihren Einsatz die Population - unter anderem der Bachforelle - wieder ansteigt. "Wenn sie sich von allein vermehren, wäre das ideal."

Im Verlaufe der Arbeiten sollen oberhalb der ehemaligen Mühle Hockenberger Störsteine und, ähnlich wie beim ersten Bereich, Substrate in Form von Wandkies eingelassen werden. Unterhalb der Rathausbrücke steht dann für die Angler der größte und schwerste Projektabschnitt auf dem Programm. Dort sollen zum einen der Bach breiter gemacht und zum anderen sogenannte Trichter-Buhnen errichtet werden. Diese sollen auch dazu beitragen, dass der Wasserspiegel steigt. "Wir haben dort oft mit Niedrigwasser zu kämpfen", sagt Müller.

Die Idee, die Elsenz an den drei Punkten zu renaturieren, hat laut Müller eine "längere Vorgeschichte". Aus einer Überlegung mit einem Nachbarn im Winter 2012 und daraus resultierenden Bachrückschnitt- und -reinigungsaktionen heraus, habe das Vorhaben immer mehr Konturen bekommen. "Damals haben wir erst gesehen, was im Gewässer los ist. Es gab 35 Verstopfungen im Bach", berichtet Müller. Daraufhin habe man den Landesfischerverband miteinbezogen und eine Elektrobefischung durchgeführt, um zu sehen, wie der Bestand ist. Schließlich nachdem man Testbuhnen errichtet hatte, habe man gemerkt, "dass es einige Bereiche gibt, in denen das wertvoll ist".

Nun nimmt der Verein laut Müller rund 27.000 Euro für das Vorhaben in die Hand. Mit 20.000 Euro wird er dabei vom Verein Artenschutz Franken unterstützt. Um die Kosten möglichst niedrig zu halten, bringen die Angler auch viel Arbeitsleistung mit ein. Zudem übernimmt beispielsweise die Kommune die Müllentsorgung, denn trotz einer groß angelegten Reinigungsaktion, bei der drei Kubikmeter Müll aus dem Bach gezogen wurden (wir haben berichtet), finden die Angler in der Elsenz immer wieder Unrat. Über Gummistiefel, einen Reifen, Bettpfannen bis hin zu einer Bowling-Kugel war alles dabei. "Es ist schon wieder ein Anhänger voll mit Müll", bedauert Müller. "Wir sind froh, dass es raus ist, aber es ist auch erschreckend."

2020 steht an der Elsenz das nächste Renaturierungsprojekt an. Dann aber initiiert von der Kommune und mit einem Kostenumfang von rund 200.000 Euro. Nächstes Jahr, sagt Müller, gelte es, Verbauungen wie Wehre, die das Leben der Tiere einschränken, zu entfernen. "Das sind für die Natur tolle Dinge", freut sich der Vorsitzende.