Beim Schnupfen nimmt man eine kleine Menge des Tabaks auf die Hand, und zieht sie durch die Nase. Bei der Weltmeisterschaft geht es darum, so viel Tabak wie möglich in die Nase zu stopfen. Foto: A. Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Angelbachtal. Karl-Heinrich Kirsch, der von allen nur Karl-Heinz genannt wird, hat ein besonderes Hobby: Er ist der Gründer des Schnupfclubs "Yetl" in dem sich regelmäßig Männer und Frauen treffen, um sich den Tabak durch die Nase zu ziehen. 40 Jahre sind es mittlerweile, die es den Schnupfclub schon gibt.

Angefangen hat alles während der Schulzeit, als die Mitglieder noch auf das Leibniz-Gymnasium in Östringen gingen. Die Freunde, die aus zwei bis drei unterschiedlichen Klassen-Jahrgängen bestanden, wollten auch nach der Schulzeit weiterhin Kontakt halten. Also überlegte man während des Abiturs, was die jungen Leute tun könnten, um weiterhin einen Grund zu haben, sich zu treffen. Kirsch hatte dann die Idee mit dem Schnupfclub. Darauf ist er gekommen, weil er wusste, dass es einen "Roth-Händle-Club" gab, in dem die Mitglieder die damals beliebten Zigaretten rauchten. Außerdem hätten zwei, drei Leute aus seinem Freundeskreis geschnupft, erzählt der Elektroingenieur.

"Aus Gaudi" hat er dann den Verein gegründet, offiziell wurde das am 1. November 1982. Damals waren es um die zehn Mitglieder. Mittlerweile gehören dem Club 47 Menschen an. Darunter auch viele jüngere, deren Eltern schon Mitglieder sind. Der Name "Yetl" stammt von den Ureinwohnern Südamerikas. "Das ist ein uraltes Wort für Schnupftabak", weiß Kirsch. "Am Anfang war das nur so ein Club", erzählt er. Später sind die Freunde dann auch öffentlich in Erscheinung getreten, zum Beispiel auf dem Pfingstmarkt, bei dem sie seit 1984 einen Stand und ein Zelt haben. "Eines von den größten", sagt Kirsch nicht ohne Stolz.

Auf die Frage, was das Besondere am Schnupfen ist, lacht Kirsch und muss einige Zeit überlegen. Es mache die Nase frei, sagt er dann und erzählt von den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Vor allem Tabak mit einer Fruchtnote mag Kirsch gerne. Dann fügt er hinzu: "Ich schnupfe nicht regelmäßig." Er sei auch kein Raucher. Vielmehr stünden die Treffen im Vordergrund, die den Club so besonders machen. Im Verein sei keiner süchtig. Viele würden auch nur bei Wettkämpfen schnupfen. Einen solchen möchte der Verein in diesem September austragen – wenn die Corona-Lage es zulässt. Es ist kein normaler Wettbewerb, sondern nichts Geringeres als die Schnupf-Weltmeisterschaft. Diese findet bereits zum 22. Mal statt.

Wenn alles so läuft wie geplant, sind an dem Wochenende zwischen 50 und 60 Mannschaften in der Sonnenberghalle. Starten soll das Ereignis mit einer Ortsmeisterschaft im Wettschnupfen am 23. September. Da würden dann auch Leute mitmachen, die normalerweise gar nichts mit Schnupftabak zu tun haben, erzählt Kirsch, der dabei auch den Zusammenhalt und die Unterstützung der örtlichen Vereine lobt. "Da erwarten wir auch keine Höchstleitungen." Aber auch Teams aus anderen Gemeinden können mitmachen. Im Anschluss spielt die bekannte Band "Garden of Delight" Irish Folk und Celtic Rock.

Am Samstag findet dann die Weltmeisterschaft statt. Die Mannschaften kommen aus Österreich, Schweden, Frankreich und sogar aus den USA. Kirsch und sein Club wollen vier Teams stellen, zwei Frauen- und zwei Herrenmannschaften mit jeweils sechs Personen. Die haben dann jeweils eine Minute Zeit, um fünf Gramm einer bestimmten Tabaksorte in ihre Nasen zu stopfen. Wie viel das ist, wird klar, als Kirsch erzählt, dass das ungefähr zwei gehäufte Kaffeelöffel sind.

Kirschs Partnerin, Ute Purr, die durch ihren Mann zum Schnupfen gekommen ist, zeigt, wie es geht. Der Tabak, der in einer speziellen Wettkampfdose mit aufklappbarem Deckel lagert, wird auf eine Seite geklopft. Dann nimmt sie mit dem Finger Tabak auf und stopft diesen in die Nase. "Man darf in der Nase popeln", sagt sie mit einem Grinsen. Danach werden die Finger abgepinselt und der Latz, der um Hals und Oberkörper hängt, abgelegt. Je ein Schiedsrichter pro Person gibt dann Punkte für die Sauberkeit und Menge, die die jeweilige Person in ihrer Nase hat. Das wird ermittelt, indem das Abgewischte zurück in die Schachtel kommt. Dort wird dann bis auf vier Stellen hinter dem Komma abgewogen. Die Mannschaft, die am wenigsten in der Schachtel und am meisten in der Nase hat, gewinnt. "Das ist wirklich eine Gaudi", sagt Kirsch, der erzählt, dass das Wettschnupfen vor rund 70 Jahren erfunden wurde, in England. Damals allerdings mit anderen Regeln.

Kurz vor der Weltmeisterschaft fangen Kirsch und seine Leute an, zu trainieren. Die Profis aus der Schweiz und Bayern würden das ernster nehmen, sagt Kirsch. Da sei es normal, dass zwei- bis dreimal die Woche trainiert wird. Beim Schnupfclub "Yetl" sieht man das nicht so eng. Kirsch betont aber, dass man nicht im hinteren Drittel landen möchte. Daher fängt er dann doch demnächst mit dem Training an. Um so eine Weltmeisterschaft, die alle zwei Jahre stattfindet, austragen zu können, muss man sich bewerben. Auf dem deutschen Schnupfkongress wird dann festgelegt, wer sie austragen darf. Dass die Angelbachtaler ausgerechnet zum 40-jährigen Bestehen die Ehre haben, freut Kirsch besonders. Auch, weil sie hier in der Region die Einzigen sind, die einen solchen Schnupfclub haben. In Bayern gebe es viele von denen, im weiteren Deutschland sind ihm nur drei bekannt. Einer von ihnen hat seinen Sitz in Angelbachtal.