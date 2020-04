Angelbachtal. (ram) Die Frühlingssonne lacht, auf dem Radweg entlang des Angelbachs herrscht reger Betrieb, wenn auch mit sicherem Abstand. Verweilen auf Parkbänken sollte man momentan am besten nicht. Doch lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr die Aufstellung neuer Sitzbänke beschlossen, in den letzten Wochen wurden die Bänke entlang des Fahrradweges und auf dem Friedhof in Michelfeld vom Gemeindebauhof montiert.

Dabei hatte man Anregungen aus der Bevölkerung aufgenommen, und vor allem die Senioren berücksichtigt, denn einige der Bänke beinhalten auch einen "Parkplatz" für Rollatoren. So können die Senioren auf ihren Gehilfen sitzen, ohne ausgegrenzt zu sein, und vor allem ohne befürchten zu müssen, mit ihrem Gefährt wegzurollen. Die seniorengerechten Bänke weisen eine etwas höhere Sitzfläche von 54 Zentimetern auf.

Angeregt wurde aus dem Gemeinderat auch, vorhandene Bänke ohne Rückenlehne im Bereich des Schlossparks durch neue zu ersetzen, und auch in Michelfeld am Radweg weitere Bänke aufzustellen.

Hergestellt wurden die Grundgestelle der Sitzbänke, verzinkt und pulverbeschichtet, von einer regionalen Schlosserei. Die Holzbeplankung wurde aus haltbarem Eschenholz gebaut. Die Kosten für die insgesamt zehn Bänke und Mülleimer belaufen sich auf rund 18.000 Euro.

Gefördert über das Regionalbudget des Leader-Programms konnten im vergangenen November kurzfristig weitere Sitzbänke beschafft werden. Diese Wanderbänke konnten in Michelfeld an der Zerrweghohle, dem Steinrutschenwald – dort wurde eine unbenutzbare Bank abgebaut – , und im Talbereich des Schallbachs aufgestellt werden. Eine vierte Bank konnte mit Blick über Eichtersheim im Bereich "Ebene" montiert werden.

Dazu kommen noch zwei Waldsofas im Schlosspark Eichtersheim, die jeweils mit schönem Blick auf das Schloss und die alten Bäume aufgestellt werden sollen. Diese wurden ebenfalls kurz vor Jahresende 2019 beschafft, erklärte Bürgermeister Frank Werner auf Anfrage. Die Aufstellung soll in den kommenden Tagen erfolgen, die Bodenflächen mit Pflastersteinen wurden bereits gerichtet.

Die Kosten für die vier Wanderbänke und die Waldsofas belaufen sich auf 9400 Euro. Rund 6300 bekommt die Gemeinde davon als Leader-Zuschuss zurück.