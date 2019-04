Angelbachtal. (pol/rl) Nach einem etwa 40-jährigen "Kinderansprecher" fahndet derzeit die Polizei. Der Mann soll am Donnerstagmittag gegen 13.25 Uhr zwei Mädchen in Angelbachtal angesprochen haben. Der Vorfall ereignete sich auf dem geschotterten Parkplatz zwischen der Sonnenbergschule und dem Spielplatz Ortsmitte. Zu einem Körperkontakt mit den Kindern sei es nicht gekommen, hieß es. Danach sei der Unbekannte weiter in Richtung Schule gegangen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, sehr schlank, graues oder blondes Haar von etwa 5 Zentimeter Länge, auffallend blaue Augen, helle Haut. Er trug eine schwarze Hose und ein langärmeliges, hellgraues Shirt.

In der Nähe des Parkplatzes sollen zwei Radfahrer gewesen sein, die den Mann möglicherweise gesehen haben.

Info: Hinweisgeber oder weitere Zeugen wenden sich an die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.