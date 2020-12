Sinsheim/Angelbachtal. (ram) Noch einmal hatten sich am Dienstag die Verantwortlichen der katholischen Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal digital zusammengeschaltet, um zu entscheiden, ob es Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen geben soll oder nicht. Mehrheitlich waren die Hauptamtlichen und die Vertreter des Pfarrgemeinderats dafür, die Weihnachtsgottesdienste zu feiern. Abgesagt werden jedoch verschiedene Krippenfeiern, die teilweise auch als ökumenische Feiern oder im Freien geplant waren.

Im Gespräch sagte Dekan Thomas Hafner, Leiter der Seelsorgeeinheit, dass sich der Krisenstab die Entscheidung nicht leicht gemacht habe: Man sei "in einer doppelten Verantwortung". Zum einen würden Besucher und Mitwirkende mit Infektionsschutzmaßnahmen geschützt, zum anderen sei es "vielen ein seelisches Bedürfnis", eines der wichtigsten Feste der Christen mit Gottesdiensten in der Kirche zu feiern.

Live auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit übertragen wird am Donnerstag um 17 Uhr die Christmette aus Angelbachtal. Jeder könne für sich entscheiden, ob er in die Kirche gehen möchte, oder ob er an einem Gottesdienst vor dem Fernseher oder Computer teilnimmt, sagte Hafner. Von einem großen Ansturm auf die deutlich reduzierten Plätze in den Gotteshäusern geht der Pfarrer nicht aus. Zu verschiedenen Gottesdiensten an Heiligabend musste man sich bis zum 4. Advent anmelden; zu den Christmetten in Sinsheim, Steinsfurt und Angelbachtal ist dies aufgrund der Größe der Kirchen nicht erforderlich. Jedoch werden auch dort die Daten der Mitfeiernden erfasst.

Abgesagt wurden für den Heiligen Abend alle ökumenischen Krippenfeiern in Dühren, die Andacht zur Christnacht in Hoffenheim, die Krippenfeiern auf dem Pfarrhof in Steinsfurt, in Rohrbach bei der Kapelle sowie auf dem Schulhof in Hilsbach. Ebenfalls gestrichen wurde die am 1. Weihnachtsfeiertag geplante Stallweihnacht auf dem Bauernhof Schwab in Angelbachtal. Alle weiteren an den Feiertagen geplanten Gottesdienste in den Kirchen finden statt.

Dies gilt, mit einer Ausnahme, auch für den Sonntag, 27. Dezember. Gestrichen wird die Messe, die um 10.30 Uhr in Sinsheim geplant war. Gefeiert wird unter anderem das Patrozinium der Kirche "Heilige Familie" in Weiler. Aufgrund der Kirchengröße wird der Gottesdienst, bei dem auch die Sternsinger Thema sein werden, in der Hilsbacher Kirche gefeiert.

Info: Die Christmette in Angelbachtal wird im Internet übertragen unter www.se-sinsheim-Angelbachtal.de