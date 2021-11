Von Ralf März

Angelbachtal. Vermutlich ab Januar kommenden Jahres können die Nutzer des hiesigen "PŸUR"-Kabelfernseh-Netzes sich über eine stabilere und, mit neuen Tarifen, auch schnellere Internetverbindung freuen. Wie Gebietsmanagementdirektor Mike Spottke von der Tele Columbus Vertriebs GmbH bei einem Pressetermin in der Angelbachtaler Sonnenberghalle erklärte, laufe derzeit die Ertüchtigung des Kabelfernseh-Netzes im Angelbachtal, an dem auch die Sinsheimer Ortsteile Eschelbach und Waldangelloch sowie Mühlhausen, Rauenberg, Malsch und in Östringen angeschlossen sind.

Als Kabelnetz-Betreiber hat die Firma vor einigen Jahren das Netz von "Primacom" übernommen, welches seit 1990 rund 13.000 Haushalte in den Gemeinden mit Kabelfernsehen versorgt. Vor über zehn Jahren kam zum reinen Fernsehsignal auch schnelles Internet hinzu, erklärte Spottke. Die notwendigen Internetdaten werden an mehreren Stellen mittels Glasfaserleitungen ins Koaxialkabel-Netz eingespeist.

Grundsätzlich wird sich daran auch nichts ändern, das letzte Stück in die Häuser bleibt ein sogenanntes Koaxialkabel, welches im Vergleich zum klassischen Telefonkabel deutlich leistungsfähiger ist. Um zukünftig eine Downloadrate von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu ermöglichen, müssen die rund 350 Verteilerkästen in den Ortschaften modernisiert werden. Dazu werden die Verstärker und Verteiler in den grauen Kästen an den Straßenrändern ausgetauscht. "Docsis 3.1" (Data Over Cable Service Interface Specification) nennt sich der Standard, der dann ab kommendem Jahr zur Verfügung stehen wird. Das hat zur Folge, dass keine Straßen für die Modernisierung aufgerissen werden müssen. Auch bei den Kabelkunden muss daher nichts umgebaut werden.

Doch nicht nur schneller soll die Datenübertragung durch die Modernisierung werden, die Spottke mit Investitionen "im höheren sechsstelligen Bereich" bezifferte, sie soll auch stabiler funktionieren.

Hier war es wohl in der zurückliegenden Zeit immer wieder zu Problemen gekommen, sodass für den Netzbetreiber klar war: "Wir müssen etwas tun." Allerdings sei ein derartiger Ausbau bei Weitem noch kein Standard. Das Netz in und um Angelbachtal sei eines der ersten regionalen Netze, das auf Gigabit-Internet aufgerüstet werde.

Lobende Worte für die Investition in die Netze gab es von Bürgermeister Frank Werner und dem Sinsheimer Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Ebenfalls dabei waren Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger und Bürgermeisterin Sibylle Würfel aus Malsch. Letztere äußerte Bedenken, dass die Modernisierung im Kabelfernseh-Netz den Ausbau des gerade in Planung befindlichen Glasfasernetzes in Malsch behindern könnte. Hier wirbt die Firma "Deutsche Glasfaser" gerade um mögliche Kunden. Tele Columbus-Vertreter Spottke wollte diese Bedenken nicht teilen und verwies auf das bereits vorhandene Fernsehkabel-Netz, welches heute bereits Bandbreiten von bis zu 500 Megabit pro Sekunde ermögliche, und lediglich modernisiert werde.

Sobald die Arbeiten am Netz nach dem Jahreswechsel abgeschlossen seien, würden die Bestandskunden in Angelbachtal über mögliche neue und schnellere Tarife informiert, sagte Spottke. Natürlich sei dann auch mit Neukundenwerbung zu rechnen.