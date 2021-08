Angelbachtal. (abc) Sich quasi im Vorbeigehen besser vor einer Infektion mit dem Sars-CoV 2-Virus schützen – das war am Sonntag während einer Corona-Impfaktion des Rhein-Neckar-Kreises im Schlosspark Eichtersheim möglich. Wer wollte, konnte sich von 11 bis 15.30 Uhr entweder das Vakzin von Biontech oder Johnson & Johnson spritzen lassen.

Der Andrang war dabei größer als erwartet. Teilweise bildeten sich lange Schlangen vor der improvisierten Zeltstadt zwischen Rathaus und Heckerplatz. "Unser Gesundheitsamt war mit vier MITs (Mobile Impf-Teams) vor Ort, nachdem es kurzfristig möglich war, ein Team aus einem anderen Einsatz in Malsch abzuziehen", resümierte die Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann.

Insgesamt wurden 139 Personen geimpft – davon 66 zum ersten und 67 zum zweiten Mal. Sechs Personen erhielten das Vakzin nach einer Erkrankung, wobei sich 81 für die Variante von Biontech, 58 dagegen für den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson entschieden haben.

Möglich geworden war dies erst durch die Bereitschaft der Gemeinde, den Schlosspark Eichtersheim für die Aktion zur Verfügung zu stellen: "Das hier heute ist bereits der sechste Impftermin in Angelbachtal", betonte Bürgermeister Frank Werner, der das Angebot des Rhein-Neckar-Kreises, Impfteams für Aktionen wie diese bereitzustellen, nur zu gerne angenommen hat.

Doch nicht jeder hat sich an diesem Wochenende in Angelbachtal so ganz freiwillig impfen lassen: "Sowas durch die Hintertür ist ’ne ganz miese Masche", kritisierte jemand die künftigen gesellschaftlichen Einschränkungen für Ungeimpfte und verwies als Alternative auf Schweden. Dort habe es zwar mehr Corona-Tote gegeben, aber "die haben die Wirtschaft nicht an die Wand gefahren. Denen geht’s gut. Die haben ein freies Leben", ärgerte sich ein Impfkandidat, der sich dann schließlich doch für die Impfung entschied.

Und unabhängig von allen Strategien zählt letztendlich für die Menschen nur eines, wenn es um Corona geht: die eigene Gesundheit.