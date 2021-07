Wenige kleine Äste und Blätter genügten in Eichtersheim, um, zusammen mit der angeschwemmten Erde, den mehr als einen Quadratmeter großen Bodeneinlauf in der Mitte des Bildes zu verschließen. Foto: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. Mit verschiedensten Themen beschäftigten sich die Gemeinderäte bei ihrer Zusammenkunft in der Sonnenberghalle. Mehrere Bürgerinnen und Bürger nutzten dabei auch die Fragestunde, bei der die Blühflächen im Gemeindegebiet und der Feldflur, die Fortschreibung des Lärmaktionsplans mit der Bitte um Berücksichtigung der Karlstraße als Tempo-30-Zone, der Holzeinschlag im Gemeindewald, die innerörtliche Verdichtung der Wohnbebauung, aber auch die schon lange andauernden Bauarbeiten der Netze-BW in der Schulstraße und dem Fabrikweg zur Sprache kamen. Eine Bürgerin wollte auch wissen, ob der Festplatz von Wohnmobilen genutzt werden dürfe. Früher habe es dort ein Verbotsschild gegeben, erklärte sie und verwies auf den mitunter hinterlassenen Müll. Nun soll wieder ein entsprechendes Schild angebracht werden.

Bürgermeister Frank Werner und Hauptamtsleiter Diethelm Brecht gaben bei der Sitzung einen Überblick über die Schäden, die bei den heftigen Regenereignissen der vergangenen Wochen auf der Gemarkung entstanden waren. Allein im Juni hatten drei Starkregenereignisse Feuerwehr und Gemeindebauhof gefordert. Zwar sei man im überörtlichen Vergleich glimpflich davon gekommen, sagte der Bürgermeister, doch war es an mehreren Häusern und Garagen zu Schäden durch Wasser und Schlamm gekommen.

Am stärksten betroffen waren die Anwohnenden der Michelfelder Luisenstraße. Dort war vom Gewann "Rohräcker" das Wasser zusammen mit lockerem Boden von einem Maisfeld zu den Häusern am Ortsrand und in den Schallbachgraben gelaufen. Der eingetragene Schlamm führte dann beim Starkregen einige Tage später dazu, dass der Schallbach die kurzzeitigen Wassermassen nicht fassen konnte, erklärte Brecht. Sowohl vom Landwirt des Maisackers wie auch vom Bauhof seien inzwischen Maßnahmen ergriffen worden, um einen neuerlichen Vorfall zu verhindern. Schon seit einigen Jahren werden Gräben und vor allem Einläufe auf der Gemarkung sehr penibel vom Bauhof gewartet, sagte Werner. Doch wenn aus Mais- oder Rübenäckern, die mit ihrer offenen Oberfläche eine besondere Gefahr zu sein scheinen, Erde mitgerissen werde, können sich auch Einlaufschächte oder Gräben binnen Sekunden zusetzen.

Überlastet waren auch die Rohre aus den Gewannen "Mittelbach" und "Bischofsäcker" in Eichtersheim. Das Wasser aus diesen Gräben mündet am Ortsrand zunächst in Rückhaltebecken, läuft dann in unterirdischen Rohren bis zum Schlosspark und tritt dort wieder zutage. Hier wolle man mit dem Wasserrechtsamt sprechen und bewirken, dass die Schieber an den Becken etwas weiter geschlossen werden können, sagte Werner. Dies würde auch den Graben im Schlosspark entlasten, der vor dem Einlauf in den Angelbach über die Ufer getreten war. Gemeinderat Helmut Schleckmann (BV/CDU) regte an, im Bereich dieser letzten Brücke des Grabens im Schlosspark ein zweites Rohr einzubauen.

Als Obmann der örtlichen Landwirte sicherte Karl Kern (Freie Wähler) Unterstützung zu. Die Landwirte seien bereit mitzuüberlegen, wie derartige Ereignisse in Zukunft verhindert werden können, erklärte er. Ein "Spitzengespräch", auch mit Beteiligung verschiedener Behörden, soll es dazu im Herbst geben, kündigte der Rathauschef an. Allerdings appellierte er auch an die Einwohnenden, ihre Rückstauklappen regelmäßig zu warten und an gefährdeten Stellen bauliche Maßnahmen vorzusehen. Leider muss man davon ausgehen, dass sich derartige Starkregenereignisse auch in den kommenden Jahren wiederholen werden, lautete der Tenor.