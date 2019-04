Angelbachtal. (pol) Zu einem Unfall kam es am Donnerstag auf der Bundesstraße 39 zwischen Eichtersheim und Mühlhausen. Wie die Polizei berichtet, kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau war kurz nach 16 Uhr mit ihrem Alpha Lancia von Angelbachtal in Richtung Mühlhausen unterwegs gewesen.

In einer lang gezogenen Rechtskurve kam sie, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken schlug sie offenbar zu stark ein, wodurch das Fahrzeugheck ausbrach und der Lancia ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug wurde dabei quer über die Gegenfahrspur in eine Böschung am Fahrbahnrand geschleudert. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf einem Feldweg auf dem Fahrzeugdach liegen.

Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, erlitt jedoch leichte Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Lancia musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.